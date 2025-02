Telekom-Chef fordert vom Bund mehr Engagement für Zukunftsthemen

Der Chef der Deutschen Telekom fordert von der künftigen Bundesregierung eine stärkere Konzentration auf Zukunftsthemen.

"Ich frage mich, warum die größte Volkswirtschaft Europas keinen KI-Gipfel hinbekommen hat", sagte Tim Höttges bei der Bilanz-Pressekonferenz des Bonner Konzerns am Mittwoch. "Warum gibt es bei Zukunftsthemen keine Führung?" Er habe daher in seinem Unternehmen die Ausrichtung einer Cloud-Konferenz angestoßen.

Vor zwei Wochen hatten sich führende Politiker mit Managern aus der Technologie-Branche in Paris getroffen, um über die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) und die Rahmenbedingungen hierfür zu diskutieren. Zu diesem Anlass hatte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Aussicht gestellt, für den Ausbau der KI-Infrastruktur 200 Milliarden Euro an privaten und öffentlichen Geldern zu mobilisieren.

"Wir brauchen Rechenzentren in Europa und in Deutschland", betonte Höttges. Trotz des Siegeszuges von Programmen wie DeepSeek, die sich mit weniger Rechenkapazitäten begnügen, erwarte er einen Anstieg des Bedarfs um mindestens 30 Prozent. "Mehr Rechenpower ist ein Muss für das zukünftige Wachstum unserer Volkswirtschaft und es ist ein Muss für die digitale Souveränität Europas. Wir werden unseren Beitrag leisten."