Trading-Chance Coca Cola: Buffett-Liebling mit Mega-Trend

Werbung

Je fortgeschrittener ein Bullenmarkt ist, desto wichtiger ist eine selektive Vorgehensweise bei der Aktienauswahl. Je teurer bewertet Aktien sind, desto mehr macht es Sinn, auf Value zu setzen. Dabei kommen besonders sogenannte Dividenden-Aristokraten in Frage, wie es eine Coca Cola beispielsweise seit langem ist. Was genau Dividenden-Aristokraten sind und welche Trading-Chance sich nun bei Coca Cola ergibt, zeigen wir im heutigen Artikel.

Wussten Sie, dass es weltweit aktuell nur 151 Dividenden-Aristokraten gibt. Das ist angesichts von knapp 50.000 börsennotierten Unternehmen, ist das eine sehr kleine und vermeintlich elitäre Gruppe. Aus unserer Sicht Grund genug, in einem kleinen Exkurs zu erklären, was Dividenden-Aristokraten sind.

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man Aktien, die ihre Dividenden-Ausschüttung über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre gesteigert haben. Die Aktien dieser Unternehmen gelten als sichere Dividendenzahler und sind potenziell ausgesprochen profitabel. Wenn ein Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Wirtschaftskrisen seine Dividende weiter erhöht, ist es sehr wahrscheinlich, dass deren Geschäftsmodell extrem robust ist. Solche Aktien möchte man doch in seinem Portfolio wissen, nicht wahr? Von den 151 Aristokraten-Aktien stammen 118 aus den USA und lediglich 33 aus dem Rest der Welt.

Einer dieser Dividenden-Aristokraten ist die Aktie des Getränkeherstellers Coca Cola. Es ist eine der bekanntesten, wenn nicht gar die bekannteste Marke der Welt. Man kann gefühlt keine 100 Meter laufen, ohne irgendwo entweder eine Dose Cola oder die Werbung des Unternehmens zu sehen. Das Unternehmen hat smarte Marketing-Strategien aufgesetzt, etwa durch die Weihnachts-Trucks, aber auch durch Sponsoring großer Sport- und Musik-Events. Einmal im Markt die Pole-Position eingenommen, ist Coca Cola quasi ein Selbstläufer. Während Konsumenten in Krisenzeiten auf den Kauf eines Autos verzichten, gilt für Coca Cola das simple Prinzip: getrunken wird immer! Der langfristige Verlauf des Aktienkurses ist, wenig verwunderlich, ausgesprochen positiv! Wir haben hier eine klassische Trendaktie, die bei Investoren ausgesprochen beliebt ist und nun sogar einen Momentum-Schub erfahren hat, der neue Chancen für prozyklische Engagements eröffnet.

Deutliches Gewinnwachstum

Während der Gewinn in 2023/2024 eher stagnierte, ist bis 2028 eine deutliche Gewinn-Steigerung geplant. Von derzeit 2,46 Dollar je Aktie soll das Ergebnis auf 3,75 Dollar je Anteilsschein erhöht werden. Die Netto-Marge ist mit 22,73% überdurchschnittlich hoch. Das ist ein Erfolgsfaktor der Coca Cola Aktie. Das Unternehmen sieht eine Erhöhung der Dividende von derzeit 1,94 auf 2,38 US-Dollar pro Aktie in 2028 vor. Den operativen Cash-Flow will man bis 2028 auf 4,43 US-Dollar steigern. Zum Vergleich: derzeit liegt er bei 1,58 US-Dollar pro Aktie. Sollten diese Zahlen auch nur einigermaßen erreicht werden, müsste der Aktienkurs vom aktuellen Niveau nochmals deutlich zulegen können.

Ultralangfristiger Trend aufwärts

Welch ein beeindruckender Verlauf der Coca Cola Aktie über mehr als 60 Jahre! Im Chart-Bild sehen wir den Verlauf der weltbekannten Aktie seit Januar 1962. Die einzig länger anhaltende Korrektur und Phase relativer Schwäche gegenüber dem Gesamtmarkt setzte Mitte 1998 ein und dauerte bis ins Frühjahr 2003 an. Es war die Zeit der New Economy. Tech-Unternehmen schossen wie Unkraut aus dem Boden, und der Zeitgeist war damals ein anderer. Es kamen viele neue, völlig unerfahrene Anleger in den Aktienmarkt. Sie belächelten Investoren-Legenden, wie Warren Buffett. Man hielt sich für besonders schlau, wenn man Aktien von Unternehmen kaufte, die abgesehen von großen Zukunftsvisionen nichts verkauften, an der Börse jedoch mit dem hundertfachen des Gewinns bewertet waren oder erst gar keine schwarzen Zahlen schrieben. Die Old Economy, zu denen auch Coca Cola zählt, war damals nicht hip. Alle wollten das schnelle Geld machen, und kauften andere Titel. In dieser Phase schwächelte die Aktie des Getränkeherstellers. Doch bis dahin und auch danach sahen wir das gefühlt immer gleiche Bild im Chart: die Kurse von Coca Cola stiegen!

Ausgehend vom Tief des 1987er-Crashs bildete sich ein breiter und stabiler Aufwärtstrendkanal, dessen zweites Tief aus dem Frühjahr 2009 (Ende der Finanzkrise in den USA) stammt. Das lokale Hoch des Trendkanals markierte das Hoch aus dem Jahr 1998. Dieser breite Kanal hat sich über Jahrzehnte ausgebildet und wurde nach einem Fehlversuch 2022 nun nachhaltig nach oben verlassen. Bei 63 US-Dollar erfolgte der Ausbruch in Trendrichtung und ein steilerer Trend herrscht nun vor. Dessen untere Begrenzung verläuft gegenwärtig bei 58 US-Dollar und bildet gemeinsam mit der horizontalen Unterstützung (grün) bei 60 US-Dollar eine erste bedeutende Unterstützungszone. Innerhalb des steilen Aufwärtstrends ist zunächst Luft bis an die bei 81 US-Dollar verlaufende Trend-Obergrenze. Das Momentum verstärkte sich jüngst zudem deutlich.

Quelle: www.tradingview.com

Prozyklisches Signal, wenn…

Horizontale Unterstützungen finden sich bei den bereits angesprochenen 58 bis 60 US-Dollar, aber auch bereits bei 67 Dollar. Ein prozyklisches Signal steht unmittelbar bevor. Im Falle eines Ausbruchs über 73,60 US-Dollar würde der Trend bestätigt und ein neues Verlaufshoch erklommen. Das damit aktivierte, bullische Szenario bleibt intakt, solange der Kurs der Aktie nicht unter den Support-Bereich von 58 bis 60 Dollar absinkt.

Quelle: www.tradingview.com

Trendkonform Long auf Coca Cola

Die Positionierung im Markt, die starke Entwicklung der Dividende in den vergangenen Jahrzehnten, aber auch die Aussicht auf deutliches Wachstum in den nächsten Jahren sprechen ganz klar für ein Engagement in der Aktie. Hinzu kommen die vielen positiven Signale im Chart, wo Coca Cola nun in einen steileren Trend übergegangen ist. Darauf basierend ergibt sich für uns eine attraktive Trading-Chance Long innerhalb des intakten Aufwärtstrends.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Coca Cola

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 53,267 Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 71,49 US-Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 3,85. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 57 Euro in der Aktie sinnvoll. Das entspricht einem Stop-Kurs bei etwa 0,30 Euro. Die WKN lautet PN1DGT.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 73,60 USD

Unterstützungen: 58,60 und 67 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Coca Cola

Basiswert Coca Cola WKN PN1DGT ISIN DE000PN1DGT4 Basispreis 53,267 USD K.O.-Schwelle 53,267 USD Laufzeit unlimited (endlos) Typ Turbo Optionsschein Emittent BNP Paribas Hebel 3,85 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,30 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.