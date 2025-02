EQS-Adhoc: WashTec AG: Bekanntgabe des Dividendenvorschlags

EQS-Ad-hoc: WashTec AG / Schlagwort(e): Dividende

WashTec AG: Bekanntgabe des Dividendenvorschlags



27.02.2025 / 14:06 CET/CEST

Vorstand und Aufsichtsrat der WashTec AG werden der am 13. Mai 2025 stattfindenden Hauptversammlung für das Geschäftsjahr 2024 in Fortsetzung der attraktiven Dividendenpolitik eine Dividende in Höhe von € 2,40 je dividendenberechtigter Stückaktie vorschlagen.

Kontakt:

WashTec AG

Andreas Pabst

Argonstraße 7

86153 Augsburg

Tel.: +49 (0)821 - 5584 - 1142

Fax: +49 (0)821 - 55 84 - 1135

Unternehmen: WashTec AG Argonstraße 7 86153 Augsburg Deutschland Internet: www.washtec.de ISIN: DE0007507501

