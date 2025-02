Trading-Chance Gold: Weiter im Aufwärtstrend

Werbung

Erst kürzlich setzte der Goldpreis seinen Bullenmarkt fort und markierte neue Allzeithochs. Gold bietet eine Anlage-Alternative zu den teilweise bereits hoch bewerteten Aktien und wird immer wieder in unserem Markt-Scan an die Oberfläche gespült, da die Vorzeichen hier günstig stehen. So auch in dieser Woche, wo wir eine mittelfristige Trading-Chance für das beliebte Edelmetall vorstellen.

Während die eher industriell genutzten Edelmetalle, wie Platin und Palladium weiterhin am Boden liegen, haben sich Silber und besonders Gold bereits seit 2018 in einen Bullenmarkt aufgeschwungen. Dabei ist Gold der absolute Leader und konnte speziell seit Februar 2024 massiv zulegen. Innerhalb des Aufwärtstrends ergeben sich immer wieder neue Long-Gelegenheiten. So auch heute. Für die eher kurzfristig agierenden Trader sei dazu noch erwähnt, dass Donnerstag-Nachmittag von Natur aus ein guter Einstiegszeitpunkt ist, da die Freitage meist stark ausfallen. Vor dem Wochenende legt Gold als sicherer Hafen oftmals (natürlich nicht immer) zu.

Aufwärtstrend intakt

Die charttechnische Lage stellt sich für Gold weiterhin absolut positiv dar. Das Edelmetall läuft nach wie vor in einem stabilen Trendkanal, dessen Obergrenze bei aktuell 3005 US-Dollar verläuft. Die untere Trendbegrenzung befindet sich gegenwärtig bei 2760 Dollar und bildet gemeinsam mit der bei 2802 US-Dollar verlaufenden Horizontal-Unterstützung die erste Support- und Auffangzone innerhalb des Aufwärtstrends. Darunter findet sich bei 2600 bis 2650 US-Dollar eine massive horizontale Unterstützungslinie, die den Scheideweg zwischen Bullen- und Bärenmarkt darstellt. Nach der aktuellen Konsolidierung ist für einen prozyklischen Einstieg und damit die Trend-Fortsetzung die Marke von 2973 Dollar zu beachten. Im Falle eines Ausbruchs über diese Marke werden trendkonforme Signale generiert, die für eine Aufstockung etwaiger offener Long-Positionen geeignet wären.

Quelle: www.tradingview.com

Commitment of Traders Report

Im Commitment of Traders Report werden wöchentlich jeweils freitags die aktuell offenen Positionen der verschiedenen Händlerkategorien im Terminmarkt transparent offengelegt. Für uns besonders interessant ist dabei das Lager der Commercials (rot), aber auch die Netto-Positionierung der Fonds (grün). Letztgenannte Marktteilnehmer agieren in aller Regel trendkonform. Mit ihren Aktionen verstärken sie Trends, wie man im Abgleich mit dem Preisverlauf von Gold unschwer erkennen kann.

Zwar sind die Fonds auf den ersten Blick hoch investiert, doch wer sich die historischen Präzedenzfälle betrachtet, dem wird schnell klar, dass wenn die Netto-Position der Fonds in der Vergangenheit den Zenit erreicht hatte, der Markt noch eine ganze Weile weiter stieg. So war beim Bullenmarkt zwischen 2002 und 2011 die höchste Investitionsquote der Fonds Ende 2009 bei etwa 1400 US-Dollar im Goldpreis erreicht. In der Folge setzte sich der Trend jedoch noch bis etwa 1940 US-Dollar fort, was gut 30% entspricht. Bei der Aufwärtswelle von 2018 bis 2020 war die höchste Netto-Position der Fonds bereits Anfang 2020 erreicht. Seinerzeit notierte das beliebte Edelmetall bei zirka 1650 Dollar. Die Bullen-Welle setzte sich aber weiter fort und endete erst jenseits der 2000-Dollar-Marke. Kurzum: Vieles spricht in den CoT-Daten dafür, dass wir noch nicht das Trend-Ende gesehen haben. Auch das Open Interest (lila) unterstreicht das Szenario einer wahrscheinlichen Trend-Fortsetzung.

Quelle: www.barchart.com

Intermarkets positiv bis Juli

Seit 2010 nutzen wir bei realmoneytrader.com den selbst entwickelten und intermarket-basierten Forecast für die mittel- bis langfristige Ausrichtung im Gold. Mit einer Trefferquote von knapp 80% erreicht das Instrument eine hohe Genauigkeit und hilft beim besseren Timing der Gold-Trades. Die übergeordnete Prognose lautete, dass Gold zwischen Februar 2024 und Juli 2025 ansteigt. Genau das sehen wir bislang, und sind vermeintlich auch noch nicht am Ende der Fahnenstange. Bis Juli zeigen die Intermarket-Pfeile gen Norden, so dass wir in Trendrichtung immer wieder Long-Positionen eingehen können.

Exkurs: Jeder Markt hat verschiedene Einflussfaktoren. Davon sind einige einmalig, andere wirken selten auf den Preis und wiederum andere sind nahezu immer preisbeeinflussend. Für Gold gibt es im Wesentlichen Inflation und Zinsen als Haupteinflussfaktoren. Diese spielen auch bei der Prognose-Formel des RealMoneyTrader Gold-Forecast die Hauptrolle. Gold reagiert zeitversetzt auf die Veränderung der beiden genannten Faktoren, so dass wir diesen Vorlauf-Charakter für uns ausnutzen können.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Zusammenfassung: Bullisch!

Die Intermarkets zeigen bis Juli aufwärts. Die CoT-Daten untermauern den intakten Aufwärtstrend. Bis dato divergieren die Netto-Positionen noch nicht zum Preis. Das war im Endteil eines Gold-Bullenmarktes jedoch stets der Fall. Somit spricht viel dafür, dass wir den Zenit dieser Trend-Bewegung noch nicht erreicht haben. Charttechnisch haben wir in der Region um 2973-3005 Dollar leichte Widerstände, die allerdings kaum dazu taugen, seine gesamten Long-Positionen zu liquidieren. Im Gegenteil: Da wir eine nochmalige Beschleunigung im Aufwärtstrend bis dato nicht sehen, erscheinen nach wie vor die potenziell besten Chancen auf der langen Seite zu lauern. Entsprechend ergibt sich für uns eine neue Long-Gelegenheit, für die wir ein entsprechendes Produkt ausgewählt haben.

Open End Turbo Long Optionsschein auf Gold

Für die aktuelle Trading-Chance haben wir für Sie einen Open End Turbo Long Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Basispreis und Knockout gleichauf bei 2618,43 US-Dollar. Bei einem aktuellen Goldpreis von 2890 Dollar ergibt sich ein Hebel von 10. Um dem Markt den nötigen Spielraum zu geben, halten wir einen Stop-Loss bei etwa 2640 US-Dollar im Goldpreis für sinnvoll. Das entspricht etwa 2 Euro im Produkt. Die WKN lautet UG0S3P.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 2973 und 3005 USD

Unterstützungen: 2650 und 2802 USD

Open End Turbo Long Optionsschein auf Gold

Basiswert Gold WKN UG0S3P ISIN DE000UG0S3P1 Basispreis 2618,43 USD K.O.-Schwelle 2618,43 USD Laufzeit open end Typ Turbo Optionsschein Emittent UniCredit Hebel 10 Stop-Loss Hebelzertifikat 2 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.