EQS-News: Manz AG veräußert Tochtergesellschaft in der Slovakei an die malaysische Greatech Technology Berhard

Manz AG veräußert Tochtergesellschaft in der Slovakei an die malaysische Greatech Technology Berhard

Greatech Technology Berhad erwirbt die Manz Slovakia s.r.o. von der Manz AG

Fortführung des operativen Geschäftsbetriebs in der Slowakei beabsichtigt

Reutlingen, 28. Februar 2025 – Die Manz AG gibt bekannt, dass Martin Mucha, Insolvenzverwalter der Manz AG, und die Greatech Technology Berhad (Malaysia) heute, am 28. Februar 2025, einen Kaufvertrag über den Erwerb der Anteile an der Manz Slovakia s.r.o., einer Tochtergesellschaft der Manz AG, abgeschlossen haben. Der Verkaufserlös fließt der Insolvenzmasse der Manz AG zu.

Die börsennotierte Greatech Technology Berhad mit Sitz in George Town, Pulau Pinang, (Malaysia) ist eine Investment-Holdinggesellschaft und bietet über ihre Tochtergesellschaften Automatisierungslösungen in den Bereichen Design, Entwicklung und Produktion von Systemen, Maschinen und Anlagen sowie Ingenieurdienstleistungen an.

Die Manz AG, Entwickler von Produktionslösungen für Lithium-Ionen-Batterien, elektronische Komponenten und Geräte in den Bereichen Automobil- und E-Mobilität, Elektronik, Energie und Batterieherstellung, hatte am 20. Dezember 2024 die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt. Das Amtsgericht Stuttgart hat am 24. Februar 2025 über das Vermögen der Manz AG das Insolvenzverfahren eröffnet und den seit dem 20. Dezember 2024 als vorläufigen Insolvenzverwalter tätigen Rechtsanwalt Martin Mucha der Stuttgarter Kanzlei Grub Brugger zum Insolvenzverwalter bestellt. Im Rahmen des strukturierten Verkaufsprozesses sollen auch die wirtschaftlich eigenständigen und weiterhin am Markt tätigen Tochtergesellschaften und sonstigen Beteiligungen der Manz AG veräußert werden.

Die Manz Slovakia s.r.o. mit Sitz in Nove Mesto nad Vahom (Slowakei) ist mit ihren ca. 240 Mitarbeitern in der Auftragsfertigung für verschiedene Branchen tätig, wobei der Schwerpunkt auf dem Halbleiter-, Medizin- und Verpackungssektor liegt. Manz Slovakia ist auf die Herstellung von standardisierten und kundenspezifischen Geräten spezialisiert, die sowohl für die Serienfertigung als auch für die Prototypenfertigung und die Montage von Kleinserien geeignet sind. Greatech plant nach ihren Angaben, den Geschäftsbetrieb der Manz Slovakia fortzuführen.

Kontakt:

Manz AG

Katrin Neuffer

Steigäckerstraße 5

72768 Reutlingen

Tel.: +49 (0)7121 – 9000-395

E-Mail: investor-relations@manz.com

28.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Sprache: Deutsch Unternehmen: Manz AG Steigäckerstr. 5 72768 Reutlingen Deutschland Telefon: +49 (0) 7121 9000-0 Fax: +49 (0) 7121 9000-99 E-Mail: info@manz.com Internet: http://www.manz.com ISIN: DE000A0JQ5U3 WKN: A0JQ5U Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart EQS News ID: 2093575

