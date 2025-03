Sixt Aktie mit Kauf-Signal nach Zahlen

Der Ausblick von Sixt ist nach wie vor stabil. Auch wenn die jüngsten Zahlen auf der Gewinnseite etwas enttäuscht haben scheint es absehbar, dass die Grundsituation sich immer weiter verbessert. Der Umsatz ist erneut in allen Regionen gewachsen und erreichte in 2024 mit mehr als vier Milliarden Euro einen neuen Rekordwert. Der Bestand an Risikofahrzeugen in der Flotte nimmt sukzessive weiter ab und dieser Trend wird sich im laufenden Jahr weiter fortsetzen.

