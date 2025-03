Die meistgehandelten Produkte: Rüstungswerte stehen im Anlegerfokus

Die Börse in Frankfurt startet mit freundlicher Grundstimmung in den März. Nach einer soliden Eröffnung gibt der DAX einen Teil seiner frühen Gewinne wieder ab, bleibt aber auf Richtungssuche. Das jüngste Rekordhoch rückt damit weiter in den Fokus.

Impulse kommen von den internationalen Märkten. In den USA konnten sich die Indizes am Freitagabend spürbar erholen, was auch in Asien für eine positive Grundtendenz sorgte. Unterstützung gibt es zudem von der Konjunkturseite: Chinas Industrie zeigt sich widerstandsfähig, und es wird spekuliert, dass Peking weitere Maßnahmen zur Stabilisierung des Immobiliensektors und des Binnenkonsums ergreifen könnte. Gleichzeitig sorgt die Ankündigung möglicher Gegenmaßnahmen im Handelsstreit mit den USA für Gesprächsstoff.

Rüstungswerte stehen im Anlegerfokus. Hintergrund sind geopolitische Entwicklungen und neue Überlegungen zu zusätzlichen Verteidigungsausgaben in Europa. Rheinmetall setzt seine jüngste Aufwärtsbewegung fort und erreicht ein weiteres Hoch. Auch andere Branchenvertreter wie Hensoldt und BAE Systems profitieren von der aktuellen Gemengelage.

Für Gesprächsstoff sorgt zudem die politische Lage in den USA. Die jüngste Auseinandersetzung zwischen dem Weißen Haus und der Ukraine lässt Fragen zur künftigen Unterstützung aufkommen. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass Europa hier verstärkt eigene Initiativen ergreifen könnte.

Unter Druck steht die Deutsche Bank. Ein Medienbericht bringt erneute Diskussionen um das Kreditrisikomanagement der Bank ins Rollen. Die Europäische Zentralbank soll demnach bereits im vergangenen Jahr Bedenken geäußert haben.

Insgesamt bleibt der Markt in Bewegung, mit einem Fokus auf geopolitische Entwicklungen und geldpolitische Signale.

