Cicor ist weiter auf Wachstumskurs – Umsatz und Ergebnis steigen dank strategischer Expansion auf Rekordniveau

Bronschhofen, 6. März 2025 – Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) blickt auf ein äusserst erfolgreiches Jahr 2024 zurück. Signifikante Marktanteilsgewinne und weiter steigende Ergebnismargen auf allen Stufen belegen, dass Cicor die Unternehmensstrategie konsequent umsetzt. Das Ergebnis pro Aktie sprang auf CHF 6,20 (2023, angepasst: CHF 2,66) und der freie Cashflow war auch nach Berücksichtigung der im Berichtsjahr vollzogenen Akquisitionen deutlich positiv. Die neue Strategie weist unter dem Motto "Creating Together" den Weg hin zu einem angestrebten Umsatz von mindestens CHF 1 Milliarde im Jahr 2028, womit Cicor zum führenden paneuropäischen Elektronikentwickler und -hersteller für die Bereiche Medizintechnik, Luft-/Raumfahrt und Verteidigung sowie Industrie werden soll.

Cicor hat das Wachstumstempo des Vorjahres fortgeführt und den Umsatz 2024 um 23,3% auf CHF 480,8 Mio. gesteigert (2023: CHF 389,9 Mio.). Das organische Wachstum war mit -1,6% leicht negativ, was vor dem Hintergrund einer konjunkturbedingten Marktabschwächung im europäischen Markt für Electronics Manufacturing Services (EMS) um 14% eine deutliche Stärkung der Marktposition von Cicor bedeutet. Die vollzogenen Akquisitionen trugen mit 26,1% zum Umsatzwachstum bei, wogegen aus der Aufwertung des Schweizer Frankens ein negativer Umsatzbeitrag von -1,1% resultierte. Die im ersten Semester noch schwachen Auftragseingänge erholten sich im zweiten Semester spürbar. Mit CHF 440,4 Mio. wurde der Vorjahreswert aufgrund der getätigten Akquisitionen um 10,2% übertroffen (2023: CHF 399,8 Mio.). Das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz (Book-to-Bill Rate) von 0,92, bedingt durch kürzere Bestellhorizonte einiger Kunden, zeigt einen stabilen Auftragsbestand zum Jahresende 2024 von über 10 Monaten – ein Wert, der vor der Lieferkettenkrise der vergangenen Jahre üblich war.Der Fokus auf Exzellenz in allen Geschäftsprozessen sowie die erfolgreich vollzogene Integration der akquirierten Unternehmen führte zu weiter gesteigerten Ergebnismargen auf allen Stufen. Die operative Marge EBITDA stieg gegenüber dem Vorjahr um 0,5 Prozentpunkte auf 12,1% (2023: 11,6%), der höchste bislang erreichte Wert. Mit CHF 58,4 Mio. (2023: CHF 45,1 Mio.) wuchs der EBITDA gegenüber dem Vorjahr daher überproportional um 29,3%. Wie im Vorjahr betrugen die Abschreibungen auf Sachanlagen und die Amortisation immaterieller Vermögenswerte 4,2% des Umsatzes, woraus im Berichtsjahr ein EBIT von CHF 38,1 Mio. (2023, angepasst: CHF 29,0 Mio.) resultierte, entsprechend einer Marge von 7,9% (2023, angepasst: 7,4%). Das erzielte Nettoergebnis stieg überproportional um 131,7% auf CHF 27,3 Mio. (2023: CHF 11,8 Mio.), was wesentlich auf günstigere Wechselkurseinflüsse sowie die Normalisierung der Steuerquote auf 23,2% (Vorjahr: 43,1%) zurückzuführen ist. Im Berichtsjahr konnte durch einen Fokus auf operative Exzellenz in den Planungs- und Beschaffungsprozessen das Nettoumlaufvermögen im Verhältnis zum Umsatz signifikant auf 24,8% (2023: 30,3%) reduziert werden. Damit stieg der freie Cashflow vor Akquisitionen auf äusserst erfreuliche CHF 61,1 Mio. (2023: CHF 26,3 Mio.), ein Anstieg um 132,7%. Auch nach Berücksichtigung der 2024 vollzogenen Akquisitionen resultierte ein gegenüber dem Vorjahr nochmals gesteigerter freier Cashflow von CHF 6,3 Mio. (2023: CHF 4,3 Mio.).Die berichteten Unternehmensergebnisse beinhalten Akquisitionen ab dem Zeitpunkt des Vollzuges und schliessen Einmalkosten mit ein. Pro-forma, also bei Berücksichtigung der getätigten Akquisitionen per 1. Januar 2024 sowie ohne die einmaligen Kosten für Akquisitionen und Restrukturierung, ergibt sich ein Umsatz im Berichtsjahr von CHF 504,4 Mio. und ein EBITDA von CHF 62,0 Mio. (12,3% Marge). Diese Werte sehen wir als die tatsächliche Messgrösse für die finanzielle Position der Cicor Gruppe.Resilienz durch Fokussierung auf Zielmärkte und NeukundengewinnungCicor bleibt unverändert auf die nachhaltig wachsenden Anwendungen in der Medizintechnik, Luft-/Raumfahrt und Verteidigung sowie Industrieelektronik fokussiert. Dies war einer der Gründe dafür, dass Cicor gegenüber dem Rückgang des EMS-Marktes in Europa um 14% gegenüber 2023 weitgehend immun war. Die strategische Aufstellung von Cicor mit deutlich differenzierten Angeboten für die Zielmärkte, verbunden mit dem Produktionsnetzwerk in Asien und Europa, komplementären Technologien sowie der schnell wachsenden Kapazität für Produktneuentwicklungen führt zur Gewinnung einer im Wettbewerbsvergleich hohen Rate an Neukunden, was den Marktanteilsgewinn von Cicor befördert.Cicor hat inzwischen eine hohe M&A-Fähigkeit entwickelt. Die bislang getätigten Akquisitionen haben einen deutlichen Mehrwert erzielt und massgeblich zur Stärkung der strategischen Positionierung von Cicor beigetragen. Durch gezielte Akquisitionen konnte die europaweite Marktführerschaft in der Luft-/Raumfahrt und Verteidigung erreicht und die vierte Position im Markt für Medizintechnik gesichert werden. In allen strategischen Zielmärkten konnte Cicor Wachstum verzeichnen: Während dies in der Medizintechnik mit 1,6% und in der Industrieelektronik mit 4,1% verhalten ausfiel, wuchs das Geschäft in der Luft-/Raumfahrt und Verteidigung um 94,4%. Damit betrug der Umsatzanteil der Industrieanwendungen 33,3% (2023: 39,4%), Luft-/Raumfahrt und Verteidigung steuerte 25,3% zum Umsatz bei (2023: 16,1%), und die Medizintechnik 23,7% (2023: 28,8%).Aufgrund der Akquisitionstätigkeit stieg der in Europa (ausserhalb der Schweiz) erzielte Umsatz um 38,8% und trug mit 67,6% den Grossteil zum Gruppenumsatz bei (2023: 60,1%). Die Schweiz war der einzige Markt mit einem Umsatzrückgang, er schrumpfte um 5,2% und lieferte einen Beitrag von 17,6% (2023: 23,0%). In Asien wird wesentlich Umsatz mit europäischen und amerikanischen Kunden erzielt, der Umsatz wuchs um 8,5% und steuerte 9,9% bei (2023: 11,2%), während die direkt nach Nordamerika fakturierten Umsätze um 11,4% wuchsen und damit 3,9% des Cicor Umsatzes ausmachten (2023: 4,3%). Electronics Manufacturing Services (EMS) Division erzielt Durchbruch im europäischen MarktDie Entwicklung der EMS Division war im Berichtsjahr geprägt von ausserordentlich hoher Resilienz gegenüber negativen Markteinflüssen und vier Akquisitionen mit hoher strategischer und finanzieller Relevanz.Entscheidend für die Marktanteilsgewinne in Europa war die Kombination aus dem Fokus auf Wachstumsmärkte (insbesondere Luft-/Raumfahrt und Verteidigung sowie Medizintechnik) und die Nutzung der Alleinstellungsmerkmale von Cicor zur Neukundengewinnung. Wesentliche Kunden und Produkte haben in der Hochlaufphase signifikant zum Umsatz beigetragen. Dazu gehören Anwendungen der Sensorik, Halbleiterausrüstung, Implantate zur Neurostimulation und medizinische Wearables. Eine zunehmende Zahl dieser Produkte wurde von Cicor im Auftrag der Kunden entwickelt; die Stärkung der Ko-Entwicklungstätigkeiten ist eine wesentliche strategische Stossrichtung von Cicor. Die Akquisition von Evolution Medtec (Bukarest, Rumänien, vollzogen im Februar 2024) und Nordic Engineering Partner (Stockholm, Schweden, vollzogen im November 2024) hat die Entwicklungskapazitäten der Cicor Gruppe für die Märkte Medizintechnik und Industrie im Berichtsjahr vervierfacht und die technologischen Kompetenzen ausgeweitet. Ende 2024 arbeiteten bei Cicor mehr als 100 (2023: rund 25) hochqualifizierte Entwicklungsingenieure an zukünftigen neuen Kundenprodukten.Im Markt von EMS-Dienstleistungen für die Luft-/Raumfahrt und Verteidigung (Aerospace and Defence, A&D) konnte Cicor die europäische Marktführerschaft erlangen. Durch die Akquisitionen von STS Defence (Gosport, UK, vollzogen im Januar 2024) und von der TT IoT Division (drei Standorte in Newport und Hartlepool, UK, sowie in Dongguan, China, vollzogen im März 2024) kann Cicor den Kunden im Segment A&D Entwicklungs- und Produktionskompetenz in der Schweiz, Deutschland und dem Vereinigten Königreich anbieten. Gemeinsam mit den technologischen Fähigkeiten, zum Beispiel Hybridschaltungen für Hochfrequenzanwendungen sowie der direkten Chipmontage, hat Cicor eine Plattform geschaffen, die eine starke Ausgangsbasis für organisches Wachstum in diesem Bereich darstellt. Die Umsetzung der hier beschriebenen strategischen Massnahmen trug wesentlich zur Umsatzausweitung der EMS Division um 25,9% auf CHF 438,0 Mio. (2023: CHF 347,9 Mio.) bei. Damit gehört Cicor inzwischen zu den Top 10 der europäischen EMS-Anbieter und hat die Basis für weiteres Wachstum gelegt.Höchst erfreulich war die Ausweitung der operativen Marge EBITDA auf 13,0% (2023: 12,5%). Der EBITDA stieg damit im Vorjahresvergleich um 31,5% auf CHF 57,0 Mio. (2023: CHF 43,4 Mio.). Ermöglicht wurde die Margensteigerung durch Fortschritte bei der Umsetzung des Programms zur Exzellenz aller Geschäftsprozesse sowie durch die erfolgreiche Integration neu akquirierter Unternehmen. Insbesondere konnte die operative Marge der für 9 Monate des Berichtsjahres konsolidierten TT IoT Division signifikant gesteigert werden.Advanced Substrates (AS) Division kommt gut voranSowohl das Leiterplattengeschäft am Standort Boudry (Schweiz) als auch die Produktion von Hybridschaltungen an den Standorten Wangs (Schweiz) und Ulm (Deutschland) haben sich positiv entwickelt.Die Division konnte den Umsatz überwiegend organisch um 5,3% auf CHF 45,3 Mio. (2023: CHF 43,0 Mio.) und den EBITDA um 12,6% auf CHF 6,8 Mio. (2023: CHF 6,1 Mio.) steigern. Die operative Marge erhöhte sich damit trotz der Kosten im Zusammenhang mit den unten beschriebenen Massnahmen zur Strukturoptimierung des Dünnfilmgeschäfts um 1,0 Prozentpunkte auf 15,1%.Der Standort Boudry hat an die Erfolge der Vorjahre zur Steigerung der operativen Exzellenz angeknüpft und erreichte wichtige Meilensteine in der Neukundengewinnung. Anwendungen zur Neurostimulation und anderer Felder der Medizintechnik mit internationalen Kunden wurden gemeinsam mit der EMS Division entwickelt und dürften zu weiterem Wachstum in den Folgejahren führen.Als europäischer Marktführer im Geschäft mit Hybridschaltungen hat Cicor wichtige Schritte in der Effizienzsteigerung unternommen und die im März 2023 von AFT Microwave übernommene Fertigung im Berichtsjahr an andere Standorte verlagert – der Betriebsteil in Backnang (Deutschland) wurde per Ende 2024 geschlossen. Zusätzlich werden die Aktivitäten durch die 2024 beschlossene Zusammenlegung der Produktion am Standort Wangs gestärkt und der Produktionsstandort in Ulm geschlossen werden. Das Projekt verläuft nach Plan und dürfte bis Mitte 2025 vollzogen sein.Strategie 2028 – Creating TogetherSeit der 2017 erarbeiteten Unternehmensstrategie hat Cicor den Umsatz um 150% gesteigert, den EBITDA verdreifacht und das Nettoergebnis vervierfacht. Cicor hat sich vom ca. 30. Rang der europäischen EMS-Anbieter in die Top 10 vorgearbeitet und die Marktführerschaft in der Schweiz und dem Vereinigten Königreich sowie paneuropäisch bei Anwendungen der Luft-/Raumfahrt und Verteidigung erarbeitet.Die im November 2024 veröffentlichte Strategie 2028 – Creating Together – zeigt den Weg in die Zukunft auf. Als Zielbild für 2028 wurde formuliert, dass Cicor sich zum führenden paneuropäischen Elektronikdesign- und Fertigungspartner für die Bereiche Medizintechnik, Luft-/Raumfahrt und Verteidigung sowie Industrie entwickelt, ein anerkannter Arbeitgeber ist und sich der Nachhaltigkeit verpflichtet. Neben dem Fokus auf attraktive Marktsegmente und die Exzellenz aller Geschäftsprozesse wird Cicor die Tätigkeiten zur Ko-Entwicklung elektronischer Systeme gemeinsam mit den Kunden deutlich ausbauen. Unverändert wird der Kurs fortgesetzt, durch Akquisitionen eine marktführende Stellung in den wichtigen Regionen Europas zu erreichen. Die Finanzstrategie zielt darauf ab, die Wertgenerierung für unsere Aktionäre weiter signifikant zu steigern. Daneben ist es entscheidend für Cicor, die Attraktivität als Arbeitgeber ebenso weiter zu erhöhen, wie auch der Fokus auf eine nachhaltige Unternehmensführung weiter gestärkt wird.Stärkung der Bilanz durch Senkung des VerschuldungsgradesCicor konnte die Bilanz im Berichtsjahr deutlich stärken: Aufgrund des hohen freien Cashflows blieb die Nettoverschuldung trotz der vollzogenen Akquisitionen mit CHF 44,1 Mio. (2023: CHF 43,5 Mio.) nahezu konstant. Damit reduzierte sich der Verschuldungsgrad (Nettoverschuldung im Verhältnis zum EBITDA) deutlich auf 0,74 (2023: 0,96), womit Cicor äusserst solide für die Fortsetzung des Wachstumskurses aufgestellt ist.Die wichtigsten Veränderungen des Eigenkapitals im Berichtsjahr basierten auf dem Nettoergebnis von CHF 27,3 Mio. sowie der Verrechnung von Goodwill aus Akquisitionen mit dem Eigenkapital in Höhe von CHF -23,8 Mio. GewinnausschüttungDer Verwaltungsrat der Cicor Technologies Ltd. schlägt der Generalversammlung 2025 vor, wiederum auf die Ausschüttung einer Dividende zu verzichten, um Kapital für strategische Akquisitionen zu nutzen, die den Wachstumskurs unterstützen. Diese Investitionen sind darauf ausgerichtet, langfristigen Mehrwert für die Stakeholder von Cicor zu schaffen. Sobald Cicor eine nachhaltige Wachstumsplattform erreicht hat, die einen wiederkehrenden positiven Netto-Cashflow generiert, wird eine Wiederaufnahme der Dividendenzahlungen in Betracht gezogen.Nachhaltigkeit Für Cicor ist nachhaltige Unternehmensentwicklung ein zentraler Erfolgsfaktor für langfristige Wettbewerbsfähigkeit. Umwelt-, Sozial- und Governance-Themen (ESG) sind fest in der Unternehmensstrategie verankert. Im Fokus stehen nicht nur die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben, sondern auch die umfassende Integration von Nachhaltigkeitsaspekten in alle Geschäftsbereiche. Im Berichtsjahr 2024 erzielte Cicor wesentliche Erfolge bei der Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele. So konnte der Energieverbrauch im Verhältnis zum Umsatz um 16% gesenkt und der Anteil erneuerbarer Energien auf 28% erhöht werden (2023: 19%). Die Nachhaltigkeitsstrategie sieht vor, den Anteil nicht erneuerbarer Energien bis 2030 auf 50% zu reduzieren.Der Schlüssel zum Erfolg sind die Mitarbeitenden. Cicor setzt höchste Standards als Arbeitgeber, um ein sicheres, attraktives und zukunftsfähiges Arbeitsumfeld zu schaffen. 2024 gelang es, die Zahl der Arbeitsunfälle deutlich unter den Industriestandard zu senken. Angesichts der signifikant gestiegenen Mitarbeiterzahl stärkt Cicor die dezentrale und inklusive Unternehmenskultur, die es jedem Teammitglied ermöglicht, aktiv an der Gestaltung und Verbesserung des Unternehmens mitzuwirken. Die Verantwortung im Bereich der Nachhaltigkeit endet nicht an den eigenen Werkstoren. Mit der Einführung eines einheitlichen Lieferkettenmanagements hat Cicor im Berichtsjahr die Grundlage für eine nachhaltige und transparente Lieferkette geschaffen.Der Nachhaltigkeitsbericht 2024 wurde nach den Standards der Global Reporting Initiative (GRI) und den Anforderungen der Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) erstellt und erfüllt die gesetzlichen Vorgaben zur nicht-finanziellen Berichterstattung gemäss dem schweizerischen Obligationenrecht. Der Bericht wird den Aktionären an der ordentlichen Generalversammlung 2025 zur Genehmigung vorgelegt.Ereignisse nach Ablauf des GeschäftsjahresAm 3. Januar 2025 hat Cicor den Erwerb der Profectus Solutions GmbH in Suhl (Deutschland) vollzogen und damit die Marktposition in Deutschland weiter gestärkt. Das Unternehmen mit rund 90 Mitarbeitenden hat im per 30. September 2024 endenden Geschäftsjahr einen Umsatz von ca. EUR 25 Mio. und eine mit Cicor vergleichbaren operativen Marge erzielt.Der Grossaktionär OEP 80 B.V. (OEP) hat seine Pflichtwandelanleihen per Ende November 2024 gewandelt. Damit hat OEP den Schwellenwert von einem Drittel der Stimmrechte überschritten und war verpflichtet, den anderen Cicor Aktionären ein öffentliches Übernahmeangebot zu unterbreiten. Der Angebotspreis von CHF 55.17 pro Aktie entsprach am 9. Dezember 2024 dem Mindestpreis. Dieser lag 7,12% unter dem letzten Schlusskurs an der SIX Swiss Exchange und deutlich unter der von IFBC im Auftrag des Cicor Verwaltungsrats errechneten fairen Preisspanne zwischen CHF 92.02 und CHF 121.45 pro Aktie. Der Verwaltungsrat hat daher beschlossen, das Angebot nicht zur Annahme zu empfehlen. Per Ende der Nachfrist am 20. Februar 2025 wurden OEP insgesamt 13'216 Aktien angedient. Somit hat OEP zu diesem Zeitpunkt 41,21% aller Cicor-Aktien gehalten. Das öffentliche Pflichtangebot wurde plangemäss am 28. Februar 2025 vollzogen, was der Vereinfachung der Kapitalstruktur von Cicor dient.Rückkehr zu organischem Wachstum für 2025 erwartetNach dem leichten organischen Umsatzrückgang rechnet Cicor mit einer Normalisierung im Jahr 2025, dem jedoch eine erwartete weitere Aufwertung des Schweizer Frankens entgegensteht. Daneben werden die 2024 akquirierten Gesellschaften ebenso mit 12 Monaten zum Umsatz beitragen wie auch die Anfang 2025 erworbene Profectus Solutions GmbH. Dies dürfte zu einem Umsatz 2025 im Bereich von CHF 520 Mio. bis CHF 560 Mio. führen mit einer EBITDA Marge, die nicht signifikant von der in 2024 erzielten Marge abweichen sollte. Damit wird ein EBITDA im Bereich von CHF 60 Mio. bis CHF 70 Mio. erwartet. Diese Erwartungen gelten für den Fall, dass sich die geopolitischen, konjunkturellen und finanziellen Rahmenbedingungen nicht wesentlich verschlechtern.Cicor hat im Rahmen der Strategievorstellung im November 2024 neue finanzielle Mittelfristziele für das Jahr 2028 veröffentlicht:

Jährliches organisches Umsatzwachstum von 7-10%

Umsatz von >CHF 1 Milliarde bis 2028

Profitabilität von 7-10% (EBIT) bzw. 10-13% (EBITDA)

Rendite auf das investierte Kapital (ROIC) von >15%

Verschuldungsgrad (Net Debt / EBITDA Ratio) von <2,75

Investitionsausgaben (CAPEX) von weniger als 3% des Umsatzes

Cicor ist sehr gut positioniert. Das Unternehmen profitiert von dem Fokus auf die Märkte Medizintechnik, Luft-/Raumfahrt und Verteidigung sowie Industrie. Trotz eines wirtschaftlichen Umfelds, das von Herausforderungen geprägt ist, hat Cicor seine Resilienz in den letzten Jahren unter Beweis gestellt. Basierend auf unserer proaktiven Risikomanagementstrategie und der kontinuierlichen Anpassung an veränderte Marktbedingungen streben wir nach nachhaltigem Wachstum und der effektiven Verfolgung unserer Unternehmensziele. Akquisitionen werden in der Strategie von Cicor weiterhin eine wichtige Rolle spielen, da das Unternehmen in einem stark fragmentierten Markt attraktive Möglichkeiten sieht. Die Mittelfristziele beinhalten ein moderates Mass an Akquisitionen. Die effektive Höhe des anorganischen Wachstums kann zu einer Revision der finanziellen Mittelfristziele führen.

