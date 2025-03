EQS-News: CGRE AG präsentiert sich auf der MIPIM 2025

EQS-News: CGRE AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung/Kooperation

CGRE AG präsentiert sich auf der MIPIM 2025



10.03.2025 / 07:00 CET/CEST

Berlin, 10. März 2025

– Die Immobilienplattform CGRE

AG

wird vom 11. bis 14. März 2025 erstmals auf der MIPIM, der weltweit führenden Messe für Immobilien in Cannes, vertreten sein. Als Partner am Stand Berlin-Brandenburg wird das Team vor Ort die im Fokus stehenden Geschäftsfelder präsentieren.

Die CGRE

AG

hat die im Jahr 2024 eingeleitete Neuausrichtung vollständig umgesetzt und ist auf dem besten Weg, sich als bedeutender Akteur am deutschen Aktien- und Immobilienmarkt zu etablieren. Erste Kooperationen mit institutionellen Finanzpartnern sind eingeleitet. Ziel des Geschäftsmodells ist – neben dem klassischen Portfoliomanagement – die Entwicklung ganzheitlicher Wohnquartiere in deutschen Ballungszentren. Die CGRE

AG

fokussiert sich vorranging auf Akquisitionen angefangener Bauprojekte, die mit einem Fertigstellungshorizont von 24 bis 48 Monaten abgeschlossen werden können.

Die MIPIM bietet einen einzigartigen Zugang zu globalem Kapital und interessierten Markteilnehmern. Das Team der CGRE

AG

stellt einen Rahmen innovativer Beteiligungsansätze vor und steht vor Ort für einen konstruktiven Austausch zur Verfügung.

Sie finden die CGRE

AG am Stand Berlin-Brandenburg an der Croisette, im Zelt C15A. Die Vorstände Ronald Pofalla und Jürgen Kutz

präsentieren das Unternehmen, gesondert auch innerhalb des Programms am Mittwoch, den 12. März 2025, um 14:15 Uhr mit einem Vortrag direkt am Stand Berlin-Brandenburg.

Über die CGRE AG

Die CGRE

AG

ist ein Immobilienunternehmen mit Sitz in Leipzig, das im Freiverkehr an der Wertpapierbörse Frankfurt a. M. gelistet ist. Die Aktiengesellschaft ist operativ in drei Sparten unterschiedlicher Gewichtung aufgestellt: in Immobilien-Bestand mit laufendem Ertrag (Yield), in Projektentwicklungen mit mittelfristigem Fertigstellungshorizont (Growth) und in Baulandentwicklung (Site). Neben dem klassischen Portfoliomanagement wird sich das Unternehmen auf die Projektentwicklung moderner und anspruchsvoller Stadtquartiere konzentrieren.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte unserer

Investorenpräsentation

.

Kontakt:

Jürgen Kutz

Vorstand

aktie@cgre.ag

