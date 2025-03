Rot in den Montag | Flash-Crash Warnung von Yardeni Research

Während Donald Trump in einem Interview am Sonntag eine Rezession nicht ausschließen wollte, sprach Handelsminister Howard Lutnick in einem separaten Interview beim gleichen Sender davon, dass definitiv keine Rezession kommen werde. Die Phase der Widersprüche führt zu einer weiteren Verunsicherung der Wall Street. Wir sehen außerdem, dass neben Goldman Sachs nun auch Morgan Stanley die Wachstumserwartungen für die USA senken. Gleichzeitig erwartet Morgan Stanley nur eine FED-Senkung in diesem Jahr. Die HSBC sieht weiterhin in Europa die besseren Chancen an der Börse. Im Fokus steht das heutige Verbrauchervertrauen, wie auch die Ergebnisse von Oracle nach dem Closing. Die Aktien von Apple stehen unter Druck, weil die durch KI verbesserte Version von SIRI nicht mehr im April, sondern erst Anfang 2026 kommen soll. Die Citi senkt entsprechend auch die erwarteten iPhone Verkaufszahlen für 2025 und 2026.



00:00 Intro

00:30 Trump-Politik: Vertrauen in US Aktienmarkt gestört

03:21 Prognosen: Wirtschafswachstum gesenkt | Rezessionrisiko angehoben

06:59 Wochenvorschau: Verbraucherdaten | Oracle | JOLTS Bericht

08:50 Zollpolitik: Maßnahmen von China und Canada

10:50 Handelsstreit: S&P 500 starke Verluste

13:36 Tesla: Einbruch von 43 %

15:00 Deadline Regierungs-Shutdown

15:34 Deutschland: AAA-Rating durch Fiskalpolitik gestärkt

16:10 Apple: KI Initiative enttäuscht | Ziele werden heruntergesetzt

18:40 Meldungen: FoxConn | Microsoft | ServiceNow | TikTok | Walmart

20:35 S&P 500 Ins & Outs

21:05 Analysten: Airbnb | American Air | Okta u.a.

22:40 Ausblick diese Woche

23:05 Saisonale Trends: Aufschwung ab Mitte März möglich, wenn Vetrauen steigt



