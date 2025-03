Trading-Chance Volkswagen: Weiter aufwärts nach schlechten Zahlen

Werbung

Volkswagen steckt bekanntlich in der Krise! Das Unternehmen meldete brandaktuell einen riesigen Gewinneinbruch um knapp 30%. Doch der Aktienkurs reagiert darauf sogar mit weiteren Zugewinnen. Diese Stärke in einem allgemein schwachen Umfeld und noch dazu nach schlechten Zahlen, macht die Aktie des Wolfsburger Autokonzerns zu einer spannenden Trading-Chance…

Hohe Umbaukosten und der harte Wettbewerb mit China, das mit staatlich subventioniertem Preisdumping versucht, europäische und amerikanische Wettbewerber auszustechen, haben den Gewinn bei Volkswagen deutlich zurückgehen lassen. Gegenüber dem Vorjahr brach der Gewinn um 31% auf 12,4 Milliarden ein. Besonders die Schwäche im wichtigsten Absatzmarkt China bereitet Sorgen. Das operative Ergebnis fiel um 15% auf 19,1 Milliarden Euro. Das entspricht einer Marge von nur noch 5,9%. Im Vorjahr hatte diese noch bei 7% gelegen. Analysten hatten ein schlechteres Ergebnis erwartet, so dass der Kurs positiv reagiert. Das Unternehmen senkt die Dividende um 30% auf 6,36 Euro je Aktie.

Charttechnik absolut positiv und mit weiterem Potenzial

Seit 2021 befand sich der Kurs der VW-Aktie auf Talfahrt. Von einst knapp 250 Euro gingen die Notierungen auf zwischenzeitlich weniger als 80 Euro zurück. Damit wurde Ende 2024 eine langfristige Unterstützungszone zum vierten Mal erfolgreich getestet. Der besagte Support erstreckt sich von 76 bis 86 Euro und wurde neben dem jüngsten Test auch in den Jahren 2011, 2015 und 2020 bestätigt. In allen Fällen drehte der Kurs der Aktie signifikant gen Norden und erreichte mindestens 190 Euro, in zwei Fällen jedoch sogar 250 Euro.

Das Chart-Bild für die VW Vorzüge hat sich nach der jüngsten Umkehr-Formation zunehmend aufhellen können. So durchbrach die Aktie im Januar den knapp unter 100 Euro verlaufenden Abwärtstrend. Damit wurde das fallende Dreieck – eine bullische Formation – nach oben aufgelöst. Der daraus resultierende Zielkorridor bei 128 bis 131 Euro ist seitdem aktiv. Da die Aktie auch jetzt weiter sehr stabil im Aufwärtstrend läuft, bietet sich ein prozyklischer Einstieg an.

Quelle: www.tradingview.com

Attraktive Bewertung und die neue Regierung schaffen Fantasie

Nicht nur technisch ist die Aktie von VW Vorzüge auf dem aktuellen Niveau weiterhin attraktiv. Auch die Bewertung rückt das Schlachtschiff der deutschen Automobilindustrie verstärkt in den Fokus der Anleger. Mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 3,45 und einer Dividende von 6,36 Euro zieht das Wertpapier Anleger potenziell an. Noch niedriger bewertet war die VW-Aktie nur 2008 und 2011. Hinzu kommt, dass das Unternehmen aus unserer Sicht zu groß ist, als dass man es fallen lassen würde.

Anleger hoffen zudem auf die potenzielle neue Bundesregierung und entsprechende Maßnahmen zur Stärkung der Deutschen Wirtschaft.

Auf Trendfortsetzung spekulieren

Relative Stärke ist stets ein positiver Faktor für ein Engagement in einem Markt oder, wie in diesem Fall, in einer Aktie. Analysten und die meisten Marktteilnehmer hatten noch schlechtere Zahlen erwartet und zeigten sich positiv überrascht von den heute veröffentlichten Ergebnissen. Die positive Charttechnik trägt ihr übriges bei, so dass Volkswagen Vz. selbst in diesem allgemein eher unsicheren Umfeld, eine trendkonforme Kauf-Chance bietet, die wir mit einem moderat gehebelten Produkt ausnutzen können.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Volkswagen Vorzüge

Für diese Trading-Chance haben wir einen Unlimited Turbo Long Optionsschein der BNP Paribas ausgesucht. Das Produkt hat sowohl K.O.-Schwelle, wie auch den Basispreis bei 80,853 Euro. Bei einem gegenwärtigen Kurs von 112,05 Euro ergibt sich damit ein Hebel von 3,57. Wir haben das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O.-Schwelle unwesentlich unter dem Niveau liegt, auf dem wir einen Stop-Loss setzen würden. Darum erscheint ein Stop-Loss im Produkt bei 0,20 Euro als sinnvoll. Die WKN lautet PL2237.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 128-131 Euro

Unterstützungen: 86 Euro

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Volkswagen Vz.

Basiswert Volkswagen Vz. WKN PL2237 ISIN DE000PL22378 Basispreis 80,853 Euro K.O.-Schwelle 80,853 Euro Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 3,57 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

