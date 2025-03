Börsenexperte Martin Goersch bespricht heute folgende Werte: Klöckner & Co, Wacker Chemie, Redcare Pharmacy, Puma, Rheinmetall, Porsche AG, Kohl's Corporation, Dick's Sporting Goods und Bitcoin.

Neue Zölle - neue Volatilität. So könnte man den Markt momentan beschreiben. Nachdem es gestern erneut Eskalationen gab und in der Nacht die US-Zölle auf Stahl und Aluminium in Kraft getreten sind, versuchen die Märkte sich an einer Stabilisierung.

Der Dax driftet schon wieder nach oben und die US-Indizes sind in der Vorbörse leicht positiv. Seit Mitte Februar haben wir dort aber einen "Sell-the-rip"-Markt. Spannend ist, ob die Inflationsdaten heute für Erleichterung an den Märkten sorgen können.

Derweil ist die Puma-Aktie stark unter Druck, nachdem der Ausblick nicht nur die Analysten sondern auch die Anleger enttäuscht. Hier dürfte eine Wende noch Zeit brauchen.

Auch bei der Porsche AG sind die Aussichten nicht gerade rosig, auch wenn es in vielen Teilen der Welt nach wie vor gut läuft. Bringen die neuen Modelle auch eine neue Dynamik in die Aktie?

Um den Bitcoin ranken sich viele Gerüchte. Und aufgrund der hohen Volatilität schrecken viele Anleger von einem Investment zurück. Heute versucht Martin einen besseren Blick darauf zu bekommen, ob eine Beimischung von Bitcoin zu einem Standard-Depot positiv oder doch eher kontraproduktiv ist.