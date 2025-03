Trading-Chance Amgen: Trendkonform Long

Werbung

Wie wichtig es ist, auf Qualitäts-Aktien zu setzen wird besonders in Phasen deutlich, in denen es etwas ruppiger im Aktienmarkt zugeht. Während die Aktien von fragilen Unternehmen rasch massiv verlieren, bieten die allgemeinen Marktschwächen bei Top-Aktien die seltenen Kaufgelegenheiten im langjährigen Trend. Heute haben wir eine Trading-Chance in einem der absoluten Top-Titel aus dem Bereich Biotechnologie für Sie ausgearbeitet.

Was sind die Merkmale von Top-Aktien?

Theoretisch gibt es zahlreiche Kriterien, nach denen man eine Top-Aktie als solche bewerten kann. Für uns ist eine ausgezeichnete Marktstellung im spezifischen Segment wichtig, da dies eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass ein solches Unternehmen dauerhaft Geld verdienen kann. Wir achten auf eine durchgängig positive Entwicklung des Gewinns, da dies für ein gesundes Geschäftsmodell und smartes Wirtschaften durch sämtliche Wirtschaftsphasen spricht. Zuletzt ist ein Kriterium, dass die Aktie einen langfristigen und intakten Trend aufweist. Aktien, die günstig bewertet sind, deren Kurs jedoch dauerhaft vor sich hindümpelt haben meist versteckte Risiken, die bei genauerem Hinsehen deutlich werden können. Der Kurs selbst ist ein hervorragender Gradmesser hinsichtlich der Qualität einer Aktie.

Was macht Amgen?

Amgen ist ein Biotechunternehmen aus den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in mehreren Segmenten aktiv, zu denen Biotechnologie und die pharmazeutische Forschung und Entwicklung zählen. Amgen ist fokussiert auf schwere Erkrankungen unterschiedlicher Arten. Zudem stellt Amgen biologische Arzneimittel her. Diese ähneln in ihrer Wirkungsweise biologischen Referenzarzneimitteln und werden nach Patentablauf der Originalprodukte entwickelt, um eine kostengünstigere Alternative anzubieten. Auch entwickelt Amgen individuelle Therapien.

Mega-Trend in vollem Gange

Welch eine tolle Kursentwicklung! Seit 1983 ist Amgen an der Börse notiert und hat seitdem eine fulminante Entwicklung genommen. War die Aktie bei Emission noch ein Pennystock, so stehen heute Kurse jenseits von 300 US-Dollar zu Buche. Nennenswert unterbrochen wurde der Aufwärtstrend lediglich von den Börsenkrisen 2000-2002 und zu Zeiten der großen Finanzkrise 2007/2008. Diese relativ dicht aufeinander folgenden Baisse-Phasen brachten bei der Amgen-Aktie eine Seitwärtskonsolidierung. Ab 2011 etablierte sich ein neuer Trendkanal, die bis heute Bestand hat. Zuletzt hielt sich der Aktienkurs dabei nicht nur im oberen Bereich des Trendkanals auf, sondern ist gerade im Begriff, diesen nach oben zu verlassen.

Widerstände sind allenfalls schwach und befinden sich bei 330 und 335, sowie 346,85 US-Dollar. Letztgenannte Marke repräsentiert das bisherige Allzeithoch. Sollte der Trend sich tatsächlich weiter beschleunigen, so würde sich allein aus der jüngsten Konsolidierung per Trend-Differenz-Methode ein potenzielles charttechnisches Ziel von etwa 440 US-Dollar ergeben. Die ersten wichtigen Supports befinden sich bei 300 und weiter unten bei 254 Dollar.

Quelle: www.tradingview.com

Fundamentale Entwicklung und Zahlen

Amgen ist in seinem Segment ausgezeichnet positioniert und bestens aufgestellt, was sich auch in der Entwicklung der Zahlen ausdrückt. So hat das Unternehmen seit 2011 alljährlich seine Dividende erhöht. Aktuell liegt diese bei 9,13 USD je Aktie. Der Gewinn pro Anteilsschein liegt für 2025 bei 7,55 US-Dollar. Bis 2028 soll er auf über 17 Dollar gesteigert werden. Das bereinigte Kurs-/Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit aktuell 15,8 nur minimal über dem langfristigen Durchschnitts-KGV. Entwickelt sich das Unternehmensergebnis in den kommenden Jahren nur ansatzweise, wie geplant, so hätte die Aktie erhebliches Potenzial für eine Fortsetzung des Trends.

Trend-Trade Long in Top-Aktie

Qualitätsaktien kann man nahezu immer kaufen. Sicher: es gibt Zeiten, da lohnt es sich mehr, und Zeiten, da lohnt es sich weniger. Doch solche Aktien, wie Amgen, sind in ihrem Segment absolute Evergreens. Für spekulative Marktteilnehmer, die eine Aktie aus dem Bereich Biotechnologie für ihr Portfolio suchen, kann dieser Titel ausgesprochen interessant sein. Kalkulieren Sie Schwankungen ein, denn diese sind für Werte aus diesem Marktsegment völlig normal.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Amgen

Für die heutige Trading-Chance haben wir einen Unlimited Turbo Long Optionsschein der BNP Paribas für Sie ausgesucht. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Basis und Knockout liegen jeweils bei 229,029 US-Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 312,50 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von 3,61. Einer solchen Aktie geben wir aufgrund ihrer Qualität gerne Spielraum, so dass wir das Produkt bereits so ausgewählt haben, dass dessen Knockout unweit des für uns sinnvollen Stop-Loss gelegen ist. Entsprechend ist ein Stop-Loss im Produkt bei 0,20 Euro vorgesehen. Die WKN lautet PF2M8F.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 330, 335 und 346,85 USD

Unterstützungen: 300 und 254 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Amgen

Basiswert Amgen WKN PF2M8F ISIN DE000PF2M8F7 Basispreis 229,029 USD K.O.-Schwelle 229,029 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit unlimited (endlos) Emittent BNP Paribas Hebel 3,61 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

