Trump droht EU mit 200% Zoll auf Wein und Alkohol | US-Inflation unter Ziel

Die Erzeugerpreise lagen unter den Zielen, was die Hoffnung auf Zinssenkungen anfacht. Wie dem auch sei, wird eine damit eine schwächere Wirtschaft signalisiert. Donald Trump droht vor dem Opening der EU mit 200% Zöllen auf Wein und Alkohol aus Frankreich und anderen Ländern der EU. Dies sei eine Reaktion auf die 50% EU-Zölle auf amerikanischen Whiskey. Intel wird heute fest in den Tag starten, mit der Meldung eines neuen CEOs. Die Aktie wird bei der Bank of America deshalb auf „Neutral” aufgestuft, mit einem Ziel von $25. Außerdem werden die Aktien von Microsoft bei DA Davidson von „Kaufen“ aufgestuft, mit einem Ziel von $450.



00:00 Trump droht EU mit 200% Zoll auf Alkohol

01:23 Chancen guter Nachrichten (Treffen mit Vertretern Kanadas u.a.)

04:53 Unsicherheit in der Zollpolitik bremst

06:15 Demokraten erschweren Einigung im Haushaltsstreit

07:33 Russland & Ukraine

08:28 US-Inflation unter Ziel

11:43 Adobe: Ertrag & Umsatz über den Zielen

13:38 American Eagle | Dollar General | UiPath | SentinelOne

16:11 Intel: Neuer CEO

19:08 Kommentare zu Microsoft, Cloudflare, Palantir

19:53 Boeing | Nike | Wells Fargo

21:48 Chancen einer kurzfristigen Gegenbewegung



