Iochpe-Maxion ernennt Pieter Klinkers zum President und CEO

Iochpe-Maxion SA, ein weltweit führender Hersteller von Fahrzeugrädern und ein führender Produzent von Strukturbauteilen für die Automobilindustrie in Nord- und Südamerika, gab bekannt, dass Pieter Klinkers, der derzeitige Chief Executive Officer (CEO) von Maxion Wheels, die Rolle des President und CEO von Iochpe-Maxion SA übernehmen wird. Er ersetzt Marcos Oliveira, der am Ende seiner Amtszeit gemäß der Nachfolgeplanung in der Führung zurücktreten wird. Diese Änderung tritt am 16. April 2025 in Kraft.

Klinkers hat eine herausragende Karriere von über 30 Jahren in der Automobilindustrie aufgebaut. Nach zehn Jahren bei Michelin wechselte er 2005 zu Hayes Lemmerz Inc., das später von Iochpe-Maxion übernommen wurde. Seit 2015 leitet er das globale Rädergeschäft des Unternehmens.

Mark Gerardts wird der neue CEO von Maxion Wheels sein und damit Klinkers ablösen. Gerardts, derzeit Business Unit President für Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA), trat 2015 in das Unternehmen ein und hat seither verschiedene Funktionen mit wachsender Verantwortung ausgeübt.

Oliveira wurde vom Vorstand von Iochpe-Maxion als Kandidat für die Wahl des Board of Directors bei der nächsten ordentlichen Hauptversammlung nominiert, die für den 16. April 2025 angesetzt ist.

Das Unternehmen freut sich auf den gut vorbereiteten und effizienten Übergang, der durch eine angemessene Kommunikation unterstützt wird und die Kontinuität in der Führung der Geschäfte des Unternehmens gewährleistet.

ÜBER IOCHPE-MAXION

Iochpe-Maxion ist ein weltweit führender Hersteller von Fahrzeugrädern und ein bedeutender Produzent von Strukturbauteilen für die Automobilindustrie in ganz Nord- und Südamerika. Das Unternehmen betreibt 33 Produktionsstätten in 14 Ländern und beschäftigt rund 17.000 Mitarbeiter. Dank dieses umfassenden Netzwerks ist Iochpe-Maxion in der Lage, die von seinen Kunden weltweit geforderten Qualitäts-, Wettbewerbs- und Lieferstandards zu erfüllen.

Iochpe-Maxion betreibt sein Kerngeschäft durch Maxion Wheels und Maxion Structural Components. Maxion Wheels stellt eine breite Palette von Rädern für Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge und Anhänger sowie für Spezialfahrzeuganwendungen her. Maxion Structural Components produziert Seitenschweller, Querträger und montierte Fahrgestelle für Nutzfahrzeuge sowie Strukturkomponenten für Personenkraftwagen.

