Der Dax bleibt am Montag in der Nähe von 23.000 Punkten. Der deutsche Leitindex setzte am Morgen zunächst unter die Marke von 22.950 Punkten zurück bevor eine kleine Erholung zurück über 23.000 Punkte einsetzte. Der Index bewegt sich damit weiter in seiner Spanne der vergangenen Wochen, die von einem Auf und Ab zwischen dem Tief von 22.200 und dem Rekord von 23.475 Punkten gekennzeichnet war.

Commerzbank profitiert von Kurszielerhöhung

Größter Gewinner im Dax waren Commerzbank-Titel mit einem Zugewinn von zwei Prozent gefolgt von Bayer mit +1,95 Prozent. Bei der Commerzbank gab es eine Kurszielanhebung durch Barclays von 16,50 Euro auf 22,50 Euro.

Symrise (-1,6 Prozent) und Adidas mit Minus 1,1 Prozent zierten hingegen das Tabellenende im Dax nach der ersten Handelsstunde. (mit Material von dpa-AFX)