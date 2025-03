Warum gibt es so einen starken Unterschied zwischen den USA und Europa? Droht ein Crash oder ist eine Bodenbildung in Sicht? Wie lauten die Kursziele bis Jahresende? Sind Small und Mid Caps die Gewinner in diesem Jahr?

In Stockers Börsencheck analysieren Sebastian Otter (Experte für Anlagelösungen von onemarkets by UniCredit) und Christian Stocker (Leitender Aktienstratege bei der UniCredit Bank GmbH) alle zwei Wochen den Aktienmarkt und beantworten Fragen, die Anleger:innen bewegen. Sehen Sie hier die aktuelle Ausgabe!

Stockers Börsencheck: Crash oder Erholung – Wie geht es weiter an den Aktienmärkten? – YouTube