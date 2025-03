Dax-Rückblick:

Nach dem marginalen neuen Allzeithoch am gestrigen Vormittag kam der Dax wenig überraschend erst einmal nicht mehr weiter: Nach dem Motto "buy the rumor, sell the fact" gab es nach der Verabschiedung des viel diskutierten Finanzpakets im Bundestag erste Gewinnmitnahmen im deutschen Leitindex.

Heute Vormittag eröffnete der Xetra-Dax mit einer kleineren Abwärtskurslücke in den Handel, bevor eine Stabilisierung einsetzte.

Dax-Ausblick:

Mit dem Abdrehen nach dem marginalen neuen Allzeithoch im gestrigen Handelsverlauf besteht nun natürlich erst einmal die Gefahr der Ausbildung eines Doppeltops knapp unterhalb der 23.500-Punkte-Marke.

Das Abdrehen gen Süden, ausgehend von der wichtigen technischen Hürde in Form des Allzeithochs, bedeutet nun allerdings noch nicht zwangsläufig einen Trendwechsel. Neue prozyklisch bullische Impulse entstehen allerdings erst bei einem Stundenschlusskurs nördlich der 23.500er Marke. Bis dahin ist im Vorfeld des US-Zinsentscheids und der anschließenden Pressekonferenz von Jerome Powell die Seitenlinie eine gute Option.