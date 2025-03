Original-Research: PVA TePla AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: PVA TePla AG - von Montega AG 20.03.2025 / 11:02 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu PVA TePla AG Unternehmen: PVA TePla AG ISIN: DE0007461006 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 20.03.2025 Kursziel: 23,00 EUR (zuvor: 21,00 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Bastian Brach FY2024 & Roadshow-Feedback: Übergangsjahr 2025 erwartet PVA TePla hat gestern die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 bekannt gegeben. Im Vorfeld der Veröffentlichung waren wir mit IR Dr. Gert Fisahn auf Roadshow in Frankfurt, auf der insbesondere der wachsende Metrologie-Bereich im Fokus stand. Auftragslage in der Kristallzucht bleibt zurückhaltend: PVA Tepla hat das herausfordernde Jahr 2024 mit einem Umsatz von 270,1 Mio. EUR (+2,5% yoy; MONe: 271,7 Mio. EUR) am unteren Ende der Top Line-Guidance abgeschlossen. Während die Entwicklung im zukunftsträchtigen Metrologie-Segment weiterhin erfreulich war ('strong growth'), zeigte sich das Kristallzuchtgeschäft aufgrund der branchenweiten Zurückhaltung infolge hoher Lagerbestände eher schwach (MONe: einstelliger Erlösrückgang yoy). Diese Zurückhaltung spiegelte sich insbesondere im rückläufigen Auftragseingang von 150,6 Mio. EUR (-32,1% yoy) wider, sodass wir uns trotz positiver Aussagen des Managements weiterhin unterhalb der Umsatzprognose für 2025 (260,0 bis 280,0 Mio. EUR) positionieren, wenngleich die Verschiebung des Produkt-Mixes zugunsten des Metrologie-Geschäfts teilweise für den niedrigen Auftragsbestand i.H.v. 155,6 Mio. EUR (-44,3% yoy) verantwortlich sein dürfte (siehe unten). Signifikanter Rückgang des operativen Ergebnisses in 2025 erwartet: Margenseitig konnte sich PVA Tepla in 2024 trotz des geringen Top Line-Anstiegs verbessern und das EBITDA auf 47,8 Mio. EUR steigern (+15,2% yoy). Dies lag vollständig an der höheren Bruttomarge, die sich aufgrund der steigenden Metrologie-Umsätze auf 32,6% verbesserte (+3,2 PP yoy). Für das laufende Jahr rechnet der Vorstand mit einem EBITDA-Rückgang auf 34-39 Mio. EUR. Dementsprechend fühlen wir uns mit unserer Prognose (37,6 Mio. EUR, vorher: 36,9 Mio. EUR) bestätigt, die wir aufgrund der Ramp-Up-Kosten in den lokalen Sales-Teams bewusst defensiv gehalten haben. Der Konsens erwartete vor der Veröffentlichung der Guidance hingegen nur einen leichten Rückgang des EBITDAs auf 42,7 Mio. EUR. Im Earnings Call versicherte das Management zudem, dass diese Kostensteigerung sich nicht im selben Maße in 2026 fortsetzen wird. Roadshow-Feedback: Während der Frankfurt-Roadshow lag der Schwerpunkt der Gespräche ebenfalls auf dem wachsenden Metrologie-Segment, das im Jahr 2028 für rund die Hälfte der Umsätze verantwortlich sein soll, im Vergleich zu rund 30% im vergangenen Jahr. Die angesprochenen Investitionen betreffen hierbei den Aufbau der Sales- und Service-Einheiten in den jeweiligen Kundenländern, um die Kundenanforderung eines dauerhaft verfügbaren Service am Produktionsstandort erfüllen zu können. Das Metrologie-Geschäft weist insgesamt deutlich kürzere Lead Times von 3-4 Monaten im Vergleich zu Kristallzuchtanlagen mit Lead Times oberhalb von einem Jahr auf, was sich auch in den Finanzkennzahlen der PVA widerspiegelt. So dürfte die Bedeutung des Auftragsbestandes mit sinkendem Kristallzuchtanteil zurückgehen und gleichzeitig die in der Vergangenheit oftmals negative Working-Capital-Quote zunehmen, da die Anzahlungen für Kristallzuchtanlagen rückläufig sein dürften. Gleichzeitig macht der hochprofitable Serviceanteil im Metrologiegeschäft einen größeren Teil des Umsatzes aus und dürfte damit langfristig die operative Marge verbessern. Insgesamt hat sich u.E. der Eindruck verfestigt, dass PVA TePla eine klare Strategie für den Ausbau der Metrologie verfolgt, welche zwar zunächst aufgrund der Anlaufinvestitionen die Marge verwässert, sich langfristig jedoch auch ergebnisseitig auszahlen dürfte. Fazit: Die Kombination aus fehlendem Top Line-Wachstum und steigenden Vertriebskosten dürfte die Marge der PVA TePla im laufenden Jahr belasten. Positiv betrachten wir die Aussagen des Managements zur Auftragslage und der Entwicklung der Kostenstruktur ab 2026, weshalb wir unsere Prognosen anheben und unsere Kaufempfehlung mit einem auf 23,00 EUR erhöhten Kursziel bestätigen. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/32024.pdf Kontakt für Rückfragen: Montega AG - Equity Research Tel.: +49 (0)40 41111 37-80 Web: www.montega.de E-Mail: research@montega.de LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter https://eqs-news.com --------------------------------------------------------------------------- 2103782 20.03.2025 CET/CEST °