Spürbarer Gegenwind an der Wall Street

FED vs USA, oder Powell vs Trump. Letzterer hatte am Mittwoch zum wiederholten Mal gefordert, dass die Leitzinsen in den USA sinken müssten.



Die Fed hielt zwar an ihrer Prognose von zwei Zinssenkungen in diesem Jahr fest und beließ den Leitzins am Mittwoch in einer Spanne von 4,25 bis 4,5 Prozent. Gleichzeitig erhöhte sie jedoch auch ihren Inflationsausblick und senkte ihre Wirtschaftswachstumsprognose. Händler gehen jedoch weitgehend davon aus, dass die Fed keine Maßnahmen ergreifen wird, bevor die Notenbanker die Auswirkungen der Zölle abschätzen können.



Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, bezeichnete die potenziellen Auswirkungen der Zölle auf die Inflation als wahrscheinlich kurzlebig oder vorübergehend.



Die Aktienfutures fielen am Donnerstag, einen Tag nachdem die wichtigsten Durchschnittswerte als Reaktion auf die Beibehaltung der Prognose der US-Notenbank für zwei Zinssenkungen im Jahr 2025 eine Rallye hingelegt hatten.



Futures, die an den Dow Jones Industrial Average gebunden sind

fiel um 173 Punkte oder 0,4%. S&P 500-Futures

waren um 0,4% rückläufig, während die Nasdaq 100-Futures

sank um 0,6 %.



Tesla, die im März um fast 20 % gefallen waren, fielen am Donnerstag vorbörslich um weitere 1 %. Andere Tech-Namen wie Microsoft und Alphabet zeigten sich ebenfalls mit volatilen Bewegungen.



00:00 Intro

00:44 Konjunkturdaten

01:56 Reaktionen auf Philly FED Business Index

03:56 Geopolitik im Fokus | OECD zu Kredit-Trends

06:22 FED Kommentare: Powell zuversichtlich trotz Unsicherheiten

10:37: Europa | Asien

12:52 Dollar | Bitcoin | Gold | 10-jährige Staatsanleihen (Grafik)

14:49 Meldungen: Jabil | Eli Lilly | Hapag-Lloyd | Boeing | Chevron | Apple/Google u.v.m.

22:02 Analysten: Microsoft | Gilead | Cloudflare | Carvana | Soutwest Airlines u.v.m.

26:10 Ausblick heute



