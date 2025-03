AKTIEN IM FOKUS: Infineon und STMicro unter Druck - Micron schwächeln

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die in den USA erwarteten Abschläge bei Micron haben am Freitag auch auf den deutschen Chipkonzern Infineon abgefärbt. Dessen Aktien sackten gegen Mittag auf ihrer jüngsten Talfahrt weiter ab um 3,6 Prozent. Mit zuletzt 33 Euro rutschten sie unter ihre exponentielle 200-Tage-Linie, die ein beliebtes langfristiges Trendbarometer ist. Seit dem Februar-Hoch haben die Aktien 16 Prozent eingebüßt. Auch die Papiere des europäischen Konkurrenten STMicroelectronics gaben am Freitag mehr als drei Prozent ab.

Micron hatte sich in den vergangenen Tagen mit einem Anstieg positiv abgehoben vom deutlich getrübten Bild, das die Nasdaq-Börse schon seit Mitte Februar wegen der in den USA herrschenden Unsicherheit abgibt. Die Aktien des Speicherchip-Spezialisten hatten im Gegensatz dazu ein Hoch seit Mitte Februar erreicht und ihr Jahresplus auf 22 Prozent gesteigert. Nun wirkte auch bei Micron die zuletzt schlechtere Stimmung in der US-Technologiebranche.

Erste Reaktionen auf die Aussagen von Micron waren am Vorabend zunächst noch positiv gewesen, denn der Umsatzausblick auf das laufende Quartal habe dank der KI-Nachfrage einen optimistischen Eindruck gemacht, hieß es. Harlan Sur von JPMorgan sprach gar von "starken Zahlen nebst Ausblick". Die Aktien des US-Chipriesen waren im vorbörslichen New Yorker Handel aber mit etwa drei Prozent ins Minus gedreht. Die Indikationen für den Nasdaq-100-Index lagen derweil mit 0,4 Prozent im Minus./tih/ag/jha/