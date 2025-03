Trump 2.0 mit erstem Hexensabbat - Verluste voraus.

Vorbörslich rutschten die US-Aktienfutures am großen Verfall, dem Hexensabbat am Freitagmorgen ab, während der S&P 500 versucht, eine vierwöchige Verlustserie zu beenden, die durch handelspolitische Unsicherheiten, Rezessionsängste und den Ausverkauf von Megacap-Tech-Aktien ausgelöst wurde.



Teilweise ist der Verkaufsdruck auch ausgelöst durch die wichtigsten US-Gewinnberichte vom Donnerstagabend, die netto negativ ausfielen , darunter FDX (EPS-Verfehlung und Prognosekürzung), LEN (schwache Preise und Margen) und NKE (gute Ergebnisse im dritten Quartal, aber Prognose für das vierte Quartal unter dem Leitzins).

Der S&P 500-Futures fiel um 0,2 %, der Dow Jones verlor 111 Punkte (0,3 %) und die Nasdaq 100-Futures sanken um 0,3 %.



Am Donnerstag gab der S&P 500 um 0,2 % nach, der Nasdaq Composite fiel um 0,3 % und der Dow verlor leicht um 11,31 Punkte (0,03 %). Trotzdem könnte der S&P 500 diese Woche um 0,4 % zulegen und die Verlustserie beenden, nachdem er während der einmonatigen Talfahrt kurz in den Korrekturbereich eingetaucht war.



Die Markterholung verbuchte am Mittwoch starke Gewinne, nachdem die US-Notenbank ihre Zinssenkungsprognose beibehielt. Dennoch erhöhte die Fed ihren Inflationsausblick und senkte Wachstumserwartungen, was Sorgen über Stagflation schürt. Unsicherheiten über Trumps Zollpolitik drücken ebenfalls auf die Märkte, wie Fed-Chef Jerome Powell warnte, könnten diese den Inflationsfortschritt verzögern. Auch Michael Green von Simplify Asset Management sieht in den Zollängsten eine Belastung für Unternehmen.



00:00 Intro

01:26 Gewinnberichte eher negativ ausgefallen

02:19 Hexensabbat | FED bestätigt Zinssenkungen

04:21 Europa: GB hat mehr Kredite aufgenommen

05:29 Asien: Märkte im Rückwärtsgang

07:07 Öl | Gold | Bitcoin | Dollar | 10-jährige Staatsanleihen

07:28 Meldungen: Musk | DOGE | Teslas Umgang mit Unfällen

10:32 Geopolitik: Natoaustritt der USA | Handelskonflikt | Ukraine

11:51 FedEx schwächelt | Colgate-Palmolive

14:03 Micron verliert trotz Rekordumsatz

16:17 Umsatzrückgang bei Nike | Verluste bei US Steel | Lennar

20:30 Meldungen: Tesla | Starbucks | Apple | Lyft u.a.

22:55 Analysten: Darden | Norwegian Cruise Line | Supermicro Computer

23:35 Ausblick nächste Woche





