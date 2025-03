Bilfinger: Höhere Investitionen in Infrastruktur und Industrie beleben die Auftragslage!

Bilfinger setzt seinen Wachstumskurs fort und profitiert von steigenden Investitionen in Infrastruktur und Industrie. Die geplanten Sondervermögen in Deutschland und der Wiederaufbau der Ukraine eröffnen dem Industriedienstleister neue Geschäftschancen. Mit starken Zahlen aus 2024 und einer optimistischen Prognose für 2025 bleibt Bilfinger ein Unternehmen mit großem Potenzial für Anleger.

Industriedienstleister mit breiter Lösungspalette und Expansionsbestrebungen

Bilfinger bietet ein umfangreiches Portfolio an Dienstleistungen entlang des gesamten Lebenszyklus von Industrieanlagen. Dazu gehören industrielle Instandhaltung, Isolierung, Gerüstbau, Lackierung, Öl- und Gasdienstleistungen und Engineering-Lösungen bis hin zu digitalen Anwendungen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Instandhaltung von Prozessanlagen, wobei Bilfinger durch seine Experten unvorhergesehene Anlagenstillstände vermeidet und komplexe Turnarounds sicher und termingerecht durchführt. Hierzu zählen auch strategische Übernahmen wie im letzten Jahr, als der Konzern das europäische Industriedienstleistungsgeschäft Stork von Fluor übernommen hat. Hierdurch konnte wiederum die Präsenz in den Niederlanden und Belgien gestärkt werden. Insgesamt liegt der Fokus von Bilfinger besonders auf den Märkten in Europa, Nordamerika und im Mittleren Osten. Neben Akquisitionen wird auch gezielt auf Partnerschaften gesetzt. So haben Bilfinger und ABB am 05. Februar 2025 ein Memorandum of Understanding (MoU) und eine Rahmenvereinbarung unterzeichnet. Dabei soll die Unterstützung der Industrie bei der Steigerung ihrer Effizienz mit Messtechnik und digitalen Technologien im Fokus stehen.