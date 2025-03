ANALYSE-FLASH: Berenberg senkt L'Oreal auf 'Hold' und Ziel auf 385 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat L'Oreal von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 454 auf 385 Euro gesenkt. Die Schönheitspflegebranche werde es 2025 schwerer haben zu wachsen, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in seiner am Dienstag vorliegenden Neubewertung. Er sieht das globale Wachstum unterhalb der vom Management von L'Oreal angestrebten Dynamik. Cazzol rechnet zudem mit einem härteren Wettbewerb. L'Oreal dürfte andere kaum noch abhängen können./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.03.2025 / 17:54 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

