EQS-News: GBC AG startet Coverage der dynaCERT Inc. – Kaufempfehlung mit Kursziel 0,75 CAD (0,48 EUR)

GBC AG startet Coverage der dynaCERT Inc. – Kaufempfehlung mit Kursziel 0,75 CAD (0,48 EUR)



25.03.2025 / 14:00 CET/CEST

Augsburg/Toronto, 25. März 2025 – Das Analystenhaus GBC AG hat die Coverage des kanadischen Cleantech-Unternehmens dynaCERT Inc. (ISIN: CA26780A1084; WKN: A1KBAV; Ticker: DYA) aufgenommen. In ihrer Initialstudie vergeben die Analysten eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 0.75 CAD (0,48 EUR). Damit sehen sie erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem Schlusskurs vom 21. März 2025 (0,16 CAD).



dynaCERT entwickelt mit HydraGEN™ eine marktreife Lösung zur Reduktion von CO₂-Emissionen und zur Verbesserung der Kraftstoffeffizienz bei Dieselantrieben. Die Technologie erzeugt Wasserstoff und Sauerstoff „on demand“ und wird unter anderem im Transport-, Bau- und Energiesektor eingesetzt. Ergänzt wird das System durch HydraLytica™, eine Telematiksoftware zur Auswertung von Einsparungen und CO₂-Reduktionen.



Deutsche Industriekompetenz im Management verankert

Ein zentrales Element der Wachstumsstrategie ist die gezielte Stärkung des Managements durch zwei erfahrene deutsche Führungskräfte mit exzellenter Industrie- und Marktkenntnis:

Bernd Krüper, Präsident und Director, verfügt über mehr als 30 Jahre internationale Führungserfahrung – unter anderem bei Rolls-Royce Power Systems, Daimler und Hatz Group. Er bringt umfangreiche Expertise in den Bereichen Produktentwicklung, Digitalisierung und Geschäftsausbau mit.

Kevin Unrath, Chief Operating Officer und Geschäftsführer der dynaCERT GmbH, war zuvor in leitenden Positionen bei MAN Truck & Bus und Hatz Motorenfabrik tätig. Er verantwortet den globalen Vertrieb und den strategischen Ausbau des Europageschäfts.

Mit dieser Aufstellung stärkt dynaCERT gezielt den Zugang zum europäischen Markt und unterstreicht seine Ambitionen, sich als Anbieter nachhaltiger Wasserstofftechnologien international zu etablieren.

Präsentation auf der 39. Münchner Kapitalmarkt Konferenz (MKK)

Investoren haben am

2. April 2025

die Gelegenheit, dynaCERT persönlich kennenzulernen: Das Unternehmen präsentiert sich auf der

39. MKK in München

, einer der führenden Plattformen für Small- und Mid-Cap-Investments im deutschsprachigen Raum.

Analystenmeinung und Bewertung

Die Analysten der GBC AG betonen das attraktive ESG-Profil, die internationale Skalierbarkeit und die möglichen zukünftigen Erlöse aus CO₂-Zertifikaten. Die Bewertung auf Basis eines DCF-Modells ergibt ein

Kursziel von 0,75 CAD (0,48 EUR) je Aktie

. Entsprechend lautet das Votum:

Kaufen

.

Die vollständige Analyse ist abrufbar unter

https://gbc-investmentresearch.de/studies/

.

Über dynaCERT Inc.

dynaCERT ist ein in Toronto ansässiges Unternehmen, das seit 2004 emissionsmindernde Wasserstofflösungen für Dieselmotoren entwickelt. Die mehrfach zertifizierte Technologie kommt weltweit in über 55 Ländern zum Einsatz und wird durch ein globales Vertriebsnetz mit über 48 Partnern unterstützt. Mit der strategischen Beteiligung an Cipher Neutron Inc. ist dynaCERT zudem im Bereich der grünen Wasserstoffproduktion engagiert.

Risikohinweis:

Diese Mitteilung stellt weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Investitionen in Aktien sind grundsätzlich mit Risiken verbunden – bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals.

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte gemäß §85 WpHG und Art.20 MAR:

GBC AG und der verantwortliche Analyst erklären, dass zum Zeitpunkt der Veröffentlichung folgende potenzielle Interessenkonflikte im Sinne von §85 WpHG und Art.20 MAR bestehen: 5a,6a,11

Details hierzu finden sich im Katalog möglicher Interessenkonflikte in der Studie unter § 2 (V) 2. oder unter

https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Pressekontakt:

GBC AG

Tel.: +49 821 241133 0

Email: office@gbc-ag.de

