EQS-News: Branicks Group AG: Verkleinerung des Vorstands und neue Geschäftsverteilung

Branicks Group AG: Verkleinerung des Vorstands und neue Geschäftsverteilung



26.03.2025 / 07:00 CET/CEST

Frankfurt am Main, 26. März 2025

Presseinformation der Branicks Group AG

Verkleinerung des Vorstands auf drei Mitglieder

Christian Fritzsche übernimmt Führung des Institutional Business

Sonja Wärntges übernimmt zusätzlich die Betreuung der Branicks Onsite GmbH

Lukas Brunert als weiterer Geschäftsführer der Branicks Onsite GmbH bestellt

Frankfurt, 26.03.2025 – Der Aufsichtsrat der Branicks Group AG (Branicks), ISIN: DE000A1X3XX4, hat die Verkleinerung des Vorstands der Branicks Group AG von vier auf drei Mitglieder und Veränderungen in der Geschäftsverteilung innerhalb des Vorstands beschlossen.

Die Führung des Institutional Business der Branicks Group AG geht über auf Christian Fritzsche. Dessen bisherige Zuständigkeit für das Commercial Portfolio und die Betreuung der Branicks Onsite GmbH übernimmt Sonja Wärntges als zusätzlichen Aufgabenbereich. Torsten Doyen scheidet aus dem Vorstand der Branicks Group AG aus. Der Vorstandsvertrag von Christian Fritzsche wird bis zum 31. Dezember 2027 verlängert.

„Mit unseren Beschlüssen zur Neuverteilung der Geschäfte und Verkleinerung des Vorstands straffen wir die Strukturen und Entscheidungsabläufe auf der Vorstandsebene und entsprechen den strategischen und operativen Zielsetzungen des Konzerns durch eine weitere Erhöhung seiner Effizienz und Schlagkraft“, kommentierte Dr. Angela Geerling, Vorsitzende des Aufsichtsrats der Branicks Group AG, die getroffenen Entscheidungen.

Der Vorstand der Branicks Group AG setzt sich somit künftig aus drei Personen zusammen: Sonja Wärntges, Johannes von Mutius und Christian Fritzsche.

Des Weiteren hat der Vorstand der Branicks Group AG Lukas Brunert zum Mitglied der Geschäftsführung der Branicks Onsite GmbH bestellt. Lukas Brunert ist Sustainability Officer der Branicks Group AG und wird in der Geschäftsführung der Onsite GmbH insbesondere den Themenkomplex ESG betreuen und den Immobilienbestand fokussiert weiterentwickeln. Schon im vergangenen Jahr konnte Branicks die Green-Building-Quote im eigenen Portfolio weiter stark auf 52,9% (Vorjahr: 43,6%) steigern und den Anteil von Immobilien mit Nachhaltigkeitszertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM deutlich erhöhen.

Lebensläufe der Vorstandsmitglieder der Branicks Group AG stehen auf der Unternehmenswebsite unter dem nachfolgenden Link bereit: https://branicks.com/unternehmen/unternehmensfuehrung/

Über die Branicks Group AG:

Die Branicks Group AG (ehemals DIC Asset AG) ist ein führender deutscher börsennotierter Spezialist für Büro- und Logistikimmobilien sowie neu Renewable Assets mit über 25 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit neun Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten (inkl. VIB Vermögen AG). Zum 31.12.2024 betreuten wir in den Segmenten Commercial Portfolio und Institutional Business Objekte mit einem Marktwert von 11,6 Mrd. Euro.

Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im bilanziellen Eigenbestand. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe.

Im Segment Institutional Business erzielen wir mit dem Angebot unserer Services für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentprodukten mit attraktiven Ausschüttungsrenditen.

Die Aktien der Branicks Group AG sind im Prime Standard der Deutschen Börse gelistet (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4).

Das Unternehmen bekennt sich uneingeschränkt zum Thema Nachhaltigkeit und nimmt Spitzenplätze in ESG-relevanten Ratings wie Morningstar Sustainalytics, S&P Global CSA ein. Zudem ist die Branicks Group AG Unterzeichner der UN Global Compact sowie des UN PRI-Netzwerks. Immobilien im Portfolio von Branicks sind mit renommierten Nachhaltigkeitszertifikaten wie DGNB, LEED oder BREEAM ausgezeichnet.

Mehr Informationen unter www.branicks.com

PR-Kontakt Branicks Group AG:

Stephan Heimbach

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1569

pr@branicks.com

IR-Kontakt Branicks Group AG:

Jasmin Dentz

Neue Mainzer Straße 32-36

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@branicks.com

