Einbrüche in der US-Auto-Industrie erwartet | JP Morgan senkt Ziele.

Die Wall Street tendiert vorbörslich etwas schwächer, mit den Aktien der Autohersteller besonders schwach. In Folge der 25% Zölle, die am 3. April in Kraft treten, wird der Sektor von JP Morgan deutlich abgestuft. Die HSBC senkt wiederum das Kursziel von Tesla auf nur noch $130. Die EU geht davon aus, dass Trump am kommenden Mittwoch 20% Zölle auf Importe aus der Region verhängen wird. Sollte dem so sein, werden Marktteilnehmer an der Wall Street auf die Reaktionen der Handelspartner warten. Die deutlich verfehlten Ziele bei dem Investmenthaus Jefferies zeigen zudem, dass auch das Investment Banking in den USA zunehmend unter der Politik der Trump-Administration leidet.



00:00 Intro

00:05 Resonanzen zu Zöllen auf Autoimporte

05:32 Tesla: erneut abgestuft | Konkurrenz stark

07:42 Zölle erzeugen inflationären Druck | Zölle auf Pharmazeutika

10:17 Jefferies verfehlt Erwartungen

11:01 Folgen intransparenter Zollpolitik

15:06 Tech-Sektor: NVIDIA | Alibaba | Microsoft | Halbleiterindustrie

16:40 Ausblick Liberation Day: Europa stellt sich auf Zölle ein

18:02 China: Umfeld bessert sich

19:46 Tesla | Jefferies | MillerKnoll | Petco | GameStop

22:48 Ausblick heute

23:09 Analysten: Lockheed Martin | McDonald’s | Roku

24:15 Zusammenfassung



