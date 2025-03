Die meistgehandelten Produkte: DAX und EuroStoxx 50 unter Druck, S&P 500 stabil

Am heutigen Freitag verzeichnen die europäischen Aktienmärkte Verluste. Der deutsche Leitindex DAX gibt spürbar nach, während der EuroStoxx 50 ebenfalls schwächer tendiert. Im Gegensatz dazu zeigt sich der US-amerikanische S&P 500 stabiler und notiert nahezu unverändert.

Makroökonomischer Überblick

Anleger richten ihre Aufmerksamkeit heute auf zwei bedeutende Konjunkturveröffentlichungen: Zum einen wird der Core PCE Price Index aus den USA veröffentlicht – ein besonders wichtiger Inflationsindikator für die US-Notenbank. Zum anderen liefert der Economic Sentiment Index aus der Eurozone neue Hinweise auf die konjunkturelle Einschätzung von Unternehmen und Verbrauchern.

Meistgehandelte Aktien

Auch heute stehen deutsche Autowerte deutlich unter Druck. Belastet werden die Titel weiterhin durch die US-Strafzölle auf europäische Industrieprodukte. Ein anderes Bild zeigt sich bei Tesla: Die Aktie des US-Elektroautobauers setzt ihre Erholung seit Mitte März fort und kann im vorbörslichen Handel erneut zulegen.

Die Aktie von Novo Nordisk setzt ihren Abwärtstrend fort und startet auch am heutigen Handelstag mit Verlusten – seit dem Allzeithoch hat sich der Kurs inzwischen mehr als halbiert. Die Dänen investieren derzeit massiv in den Ausbau ihrer Produktpalette durch gezielte Übernahmen – eine Strategie, die Substanz kostet und den Markt offenbar skeptisch stimmt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit Silber Bull UG3JZ7 2,6 31,66654 USD 12,3 Open End DAX® Bear UG124L 10,17 23552,513713 Punkte 10,83 Open End DAX®/X-DAX® Bull UG03FQ 8,78 21691,004103 Punkte 26,29 Open End DAX®/X-DAX® Bear UG12HQ 15,27 24082,117856 Punkte 8,75 Open End DAX®/X-DAX® Bear UG12HG 12,51 23802,325628 Punkte 9,83 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.03.2025; 11:45 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Netflix Call HD5R5L 17,60 900,00 USD 3,6 14.01.2026 S&P 500 Put UG0ARP 2,98 6000,00 Punkte -12,41 20.06.2025 Rheinmetall AG Call UG0JV2 37,85 1000,00 EUR 3,09 17.09.2025 Gold Put UG3ZWH 8,49 3100,00 USD -15,83 20.06.2025 thyssenkrupp AG Put UG3JQJ 2,45 10,00 EUR -1,56 17.06.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.03.2025; 11:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Short HB8X78 0,78 28348,47393 Punkte -4 Open End Tesla Inc. Long UG1ESB 0,5699 204,90207 USD 4 Open End MicroStrategy Inc. Long HD3G3C 1,68 216,459378 USD 3 Open End LVMH Long HC19QF 2,97 392,824394 EUR 3 Open End DAX® Long HC01R2 10,75 21170,116332 Punkte 15 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 28.03.2025; 11:45 Uhr;

