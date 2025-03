Ausverkauf der Tesla-Aktien geht weiter

Im allgemeinen Ausverkauf an den US-Börsen sind am Montag auch die Aktien von Tesla erneut unter die Räder gekommen. Sie büßten zuletzt knapp sechs Prozent ein und gehörten damit zu den größten Verlierern im Nasdaq 100, der von Technologiekonzernen dominiert wird. Schon am Freitag waren Tesla-Aktien an der Nasdaq-Börse unter Druck geraten.

Bereits seit Monaten trennen sich Anleger von den Papieren des Herstellers von Elektrofahrzeugen. Nach dem Wahlsieg Donald Trumps Anfang November vergangenen Jahres hatte sich der Tesla-Kurs innerhalb von nur sechs Wochen fast auf ein Rekordhoch von knapp 490 US-Dollar verdoppelt. Diese Rally ist nach den jüngsten Verlusten wieder Makulatur, die Aktie bewegt sich nun wieder auf dem Niveau von vor der US-Präsidentschaftswahl.

Vor allem die Skepsis am Markt mit Blick auf die anstehenden Auslieferungszahlen für das erste Quartal drückt auf den Aktienkurs. Analyst Edison Yu von der Deutschen Bank schrieb in einem Ausblick auf die Zahlen von "erheblichen Abwärtsrisiken". Er rechnet mit weltweit 345.000 abgesetzten Tesla-Fahrzeugen. Das wäre das schwächste Quartal seit dem dritten Quartal 2022. Zu schaffen machten Tesla gegenwärtig vor allem die Absatzschwäche in Europa und ein Modellwechsel.

Die von Trump angekündigten Importzölle könnten auch Tesla treffen, schrieb Yu. Denn 20 bis 25 Prozent der in den Fahrzeugen verarbeiteten Komponenten stammten aus Mexiko. Unter dem Strich seien die Belastungen für den Autobauer durch die Zölle aber wohl beherrschbar, denn dieser beziehe aus Mexiko eher Komponenten geringeren Werts.

Den weltweiten Aktienbörsen brocken die Importzölle der USA derweil hohe Verluste ein. Schon in Asien gerieten die Aktienmärkte zum Wochenbeginn unter Druck. Allen voran in Tokio, wo der Leitindex Nikkei 225 um gut vier Prozent auf den tiefsten Stand seit September vergangenen Jahres abrutschte. In Europa setzte sich der Ausverkauf fort und auch die New Yorker Wall Street und die Nasdaq meldeten teils heftige Verluste - inklusive der Tesla-Aktien.