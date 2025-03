Rückblick:

Das Fazit des jüngsten Wochenausblicks vom vergangenen Montag lautete wie folgt:

Der kräftige Kursanstieg des Euro-Kurses in Dollar seit dem Monatsbeginn wird aktuell konsolidiert beziehungsweise korrigiert. Diese technische Korrektur dürfte sich in den kommenden Handelstagen zunächst zeitlich und preislich noch weiter ausdehnen. Mögliche Ziele der aktuell laufenden Korrektur liegen im Bereich 1,0650 bis 1,0750 Dollar.

Das Währungspaar gab im Verlauf der abgelaufenen Handelswoche erwartungsgemäß weiter nach. Das Wochentief wurde am vergangenen Donnerstag innerhalb der Zielzone für die Korrektur bei 1,0732 Dollar erreicht. Am Freitag konnte sich das Währungspaar dann zurück über die Marke von 1,0800 Dollar erholen.

Ausblick:

Am kommenden Freitag steht der viel beachtete US-Arbeitsmarktbericht auf dem Kalender - ohne Zweifel die wichtigsten Daten auf dem Kalender in dieser Woche. Mit dem ADP-Report gibt es am Mittwochnachmittag wie gewohnt einen ersten Vorgeschmack auf die Daten vom Freitag. Der ADP-Report ist ein monatlicher Bericht, der die Beschäftigungsentwicklung im privaten Sektor der USA analysiert.

Darüber hinaus sind am Dienstagvormittag die Konsumentenpreise aus der Eurozone zu beachten. Außerdem stehen die Indizes des US-Unternehmerverbands ISM ("Institute for Supply Management") an.

Am Dienstagnachmittag veröffentlicht das ISM den Index für das verarbeitende Gewerbe und am Donnerstagnachmittag den für den Servicesektor. Thema Nummer eins am Devisenmarkt werden aber die ab Mittwoch geplanten US-Zölle und deren Auswirkungen sein.

Charttechnischer Ausblick:

So lange das Tagestief vom vergangenen Donnerstag bei 1,0732 Dollar nun nicht wieder per Stunden-Schlusskurs unterboten wird, betrachte ich die avisierte Korrektur der kräftigen Aufwärtsbewegung vorerst als abgeschlossen.

Bedeutet: Oberhalb von 1,0732 Dollar ist der Weg des geringsten Widerstands daher nun wieder aufwärts in Richtung 1,0950 bis 1,1050 Dollar je Euro. Neue prozyklisch bullische Verkaufssignale entstehen erst unterhalb der Unterstützungszone um 1,0670 Dollar (grün im Tageschart unten).

Montag: ganztags Inflationsdaten Deutschland

Dienstag: 11 Uhr Konsumentenpreise Eurozone, 16 Uhr US ISM Index verarbeitendes Gewerbe

Mittwoch: 14:15 Uhr ADP Report

Donnerstag: 16 Uhr ISM Index Servicesektor

Freitag: 14:30 Uhr US-Arbeitsmarktdaten