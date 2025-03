Euro korrigiert Aufwärtsbewegung - hier liegen die nächsten Kursziele

Rückblick:

Der Euro kam in der abgelaufenen Handelswoche nach der kräftigen Erholung in den beiden Vorwochen nicht mehr voran und bildet im Bereich um 1,0950 Dollar ein kurzfristiges Doppeltop aus.

Nach dem Zinsentscheid der US-Notenbank am Mittwochabend ging es in der zweiten Wochenhälfte dann wieder zurück unter die 1,085-Dollar-Marke.

Ausblick:

Der Höhepunkt auf dem Wirtschaftsdaten-Kalender kommt - wie so oft - erst in der zweiten Wochenhälfte: Mit dem PCE-Preisindex (siehe Infobox) werden am Freitagnachmittag sehr wichtige Inflationsdaten für die US-Notenbank erwartet.

Der PCE-Preisindex (Personal Consumption Expenditures) misst die Preisentwicklung von Konsumausgaben und ist der bevorzugte Inflationsindikator der US-Notenbank (Fed). Er berücksichtigt verändertes Konsumverhalten und bietet ein präziseres Inflationsbild als der Verbraucherpreisindex (CPI).

Darüber hinaus sind am Mittwoch noch die Auftragseingänge für langlebige Güter aus den USA zu beachten. Alle anderen anstehenden Wirtschaftsdaten gehören eher in die Kategorie "zweite Reihe".

Somit werden im Wochenverlauf eher die Schlagzeilen um den Zollstreit das Interesse der Devisenhändler dominieren.

Charttechnischer Ausblick:

Der kräftige Kursanstieg des Euro-Kurses in Dollar seit dem Monatsbeginn wird aktuell konsolidiert beziehungsweise korrigiert. Diese technische Korrektur dürfte sich in den kommenden Handelstagen zunächst zeitlich und preislich noch weiter ausdehnen. Mögliche Ziele der aktuell laufenden Korrektur liegen im Bereich 1,0650 bis 1,0750 Dollar.

Neue prozyklisch positive Signale entstehen erst bei einem Stunden-Schlusskurs oberhalb des Vorwochenhochs um 1,0950 Dollar. Bis dahin ist zunächst eine Fortsetzung der laufenden Korrektur wahrscheinlich.

Montag: 14:45 Uhr US-Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe

Dienstag: 10 Uhr ifo-Geschäftsklimaindex

Mittwoch: 13:30 US-Auftragseingänge langlebige Güter

Donnerstag: 13:30 finales BIP USA

Freitag: 13:30 Uhr PCE-Preisindex USA