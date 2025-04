Eine Stabilisierung der Börsen in den USA und Asien hat am Dienstag auch an den europäischen Handelsplätzen einen festeren Start bewirkt. Der Dax legte gut eine Stunde nach der Eröffnung auf Xetra um ein Prozent auf 22.322 Punkte zu. Am Vortag war der deutsche Leitindex erstmals seit Mitte Februar kurz unter die Marke von 22.000 Punkten gefallen, hatte sich dann aber gefangen.

Im Fokus steht ein großes Zollpaket, das US-Präsident Donald Trump am Mittwoch ankündigen will. Das könnte die internationalen Handelskonflikte weiter verschärfen. Viel Negatives sei in den Kursen inzwischen aber eingepreist, sagten Börsianer.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen gewann am Dienstag circa 0,4 Prozent auf 27.562 Punkte. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand 0,1 Prozent höher.

Vorgaben von US-Firma PVH beflügeln Hugo-Boss-Aktien

Erfreuliche Zahlen des US-Modekonzerns PVH könnten sich am Dienstag positiv auf Hugo Boss auswirken. Gut eine Stunde nach Handelsbeginn zogen die Aktien des MDax-Mitglieds um knapp 0,3 Prozent an, nachdem sie am Vortag im Xetra-Hauptgeschäft auf ein Tief seit Anfang Dezember gefallen waren.

Händler empfanden es in ersten Kommentaren als förderlich, dass der US-Mutterkonzern der Marken Calvin Klein und Tommy Hilfiger solide Quartalszahlen vorgelegt und einen ermutigenden Ausblick abgegeben habe. Die PVH-Aktien zogen im nachbörslichen New Yorker Handel um 16 Prozent an.

SAP-Aktien legen zu: Progress Software stützt

Die Aktien von SAP dürften am Dienstag von positiven Nachrichten vom Wettbewerber Progress Software profitieren. Das US-Unternehmen hatte mit Umsatz und Gewinn im ersten Geschäftsquartal die Erwartungen übertroffen und die Prognosen angehoben. Ein Händler nannte die Kennziffern solide, der Ausblick sei für SAP positiv zu werten.

Auf Tradegate zogen die SAP-Titel rund eine Stunde nach Handelsstart um circa 1,4 Prozent an im Vergleich mit dem Xetra-Schluss. Das Kursplus würde allerdings nicht ausreichen, um auf Xetra die 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend wieder zu überspringen.

Adidas gefragt - Zuversichtliche Töne

Die Aktien von Adidas haben sich am Dienstagvormittag gut eine Stunde nach Handelsstart mit plus 2,5 Prozent an die Dax-Spitze gesetzt. Analysten verwiesen auf Signale des Sportartikelkonzerns zum ersten Quartal. In einer Telefonkonferenz vor den Zahlen zum ersten Quartsal habe Adidas die Ziele für 2025 bestätigt, schrieben die Experten der Investmentbank Stifel. Die Zuversicht des Managements resultiere aus der starken Dynamik der Marke Adidas und den gut gefüllten Auftragsbüchern.

(mit Material von dpa-AFX)