Tesla liefert deutlich weniger Autos als erwartet aus - Aktie unter Druck

Überraschend schwache Produktions- und Auslieferungszahlen von Tesla im ersten Quartal haben den Kurs der Aktie am Mittwoch unter Druck gesetzt. Sie fiel im frühen Handel an der Börse Nasdaq um rund 2,4 Prozent auf 261 US-Dollar. Nach heftigen Verlusten vom Rekordhoch Mitte Dezember bis Mitte März hatte sie zuletzt um die Marke von 275 Dollar stark geschwankt. In ihrem Sog büßten am Mittwoch auch die Papiere des E-Autoherstellers Rivian Automotive vier Prozent ein.

Die Auslieferungen von Tesla sind im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um rund 13 Prozent gefallen. Der von Tech-Milliardär Elon Musk geführte Elektroauto-Hersteller brachte 336.681 Fahrzeuge zu den Kunden und blieb damit deutlich hinter der Markterwartung zurück. Auch die Zahl der produzierten Fahrzeuge verfehlte die Konsensschätzung von Analysten deutlich.

In einem Marktkommentar hatte die US-Bank Jefferies angemerkt, dass die Aktien von Tesla nach dem Kurseinbruch der vergangenen Monate mittlerweile eine der am stärksten von Leerverkäufen betroffenen Papiere am US-Markt seien. Leerverkäufer setzen auf fallende Kurse.