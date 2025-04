Trading-Chance DAX: 74% Trefferquote

Werbung

Nach einer Korrektur fangen sich die Aktienmärkte allmählich wieder. Besonders der DAX konnte zuletzt öfter mit relativer Stärke gegenüber den US-Pendants brillieren. Nun ergibt sich eine fundamental basierte Trading-Chance auf den DAX, die eine Trefferquote von über 74 Prozent aufweist. Im heutigen Artikel erläutern wir die fundamentalen Hintergründe, und zeigen auf, wie diese Chance systematisch genutzt werden kann.

Seit Jahresbeginn legte das Deutsche Leitbarometer um mehr als 11 Prozent zu. Beeindruckend, wenn man bedenkt, dass der S&P 500 Index sogar 5,4% im Minus liegt und der Nasdaq 100 sogar 8,83% einbüßte. Lediglich im Dow Jones hielten sich die bisherigen Verluste in Grenzen. Er verlor lediglich knapp 2,5 Prozent seit Anfang 2025. Die Ausgangslage ist nun umso spannender, als in „5er“-Jahren die Aktienmärkte normalerweise besonders stark sind. Die jüngste Korrektur kann daher durchaus eine Top-Gelegenheit sein, in einen bullishen Trend einzusteigen.

5er-Jahre sind die besten Jahre

Erst kürzlich hatten wir im Zusammenhang mit dem S&P 500 auf die Besonderheit von „5er“-Jahren hingewiesen. In diesen Jahren ist der Aktienmarkt außergewöhnlich stark und legt etwa das Vierfache des langfristigen Durchschnitts zu. Dieser Effekt wirkt sich von den amerikanischen Leitbörsen natürlich auch auf die europäischen Märkte, und damit auch auf den DAX, aus. Auch im unterjährigen Zyklus von „5er“-Jahren ist eine Korrektur im März zu sehen, auf die dann eine Beschleunigung gen Norden ab April folgt.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Kurzfristig saisonales Top-Setup

In unseren verschiedenen Portfolios handeln wir komplett auf fundamental-statistischer Grundlage. Für die bestmögliche Ausnutzung eines fundamentalen Basiseffektes wurde das Verhalten des jeweiligen Marktes statistisch erfasst und so ein stabiler Stop-Loss und eine optimale Haltedauer ausgearbeitet. Für den DAX sehen wir eine sehr starke Phase von Anfang April bis zum Handelstag 16 (TDM = TradingDay of the Month). Der Trade ist in 74,2% der Fälle erfolgreich und verdient im Schnitt 163 DAX-Punkte.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Charttechnische Lage des DAX

Wie dynamisch der Aufwärtstrend des DAX ist sehen wir daran, dass der seit Herbst 2023 intakte Trendkanal Anfang 2025 nach oben verlassen wurde. Bei etwa 21.600 Zählern treffen die Unterkante des aktuellen, steileren Trendkanals und die obere Begrenzung des alten Trendkanals zusammen. Es formiert sich dadurch eine Kreuz-Unterstützung, die im Verlauf der nächsten Monate durchaus nochmals getestet werden kann. Die aktuell anhaltende relative Stärke gegenüber den amerikanischen Indizes spricht ganz klar für den DAX und ein weiterhin positives Szenario.

Quelle: www.tradingview.com

Open End Turbo Long Optionsschein auf den DAX

Fassen wir die verschiedenen Faktoren zusammen, so ist ein Handel mit dem übergeordneten Trend (Long) zu favorisieren. Relative Stärke gegenüber den US-Märkten, keine Widerstände (abgesehen von einem Mini-Widerstand bei etwa 23.500 Pkt) und die positive Zyklik der „5er“-Jahre weisen bereits den übergeordneten Weg. Hinzu kommt ein konkretes saisonales Setup, welches bis Handelstag 16 des Monats April Long handelt.

Open End Turbo Long Optionsschein auf den DAX

Für die heutige Trading-Chance haben wir einen Open End Turbo Long Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgesucht. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Knockout und Basispreis liegen gleichauf bei 21313,61 Punkten. Bei einem aktuellen Kurs von 22.271 Zählern ergibt sich ein Hebel von 22,72. Wir haben das Produkt so ausgewählt, dass der K.O. unweit des benötigten Stop-Loss gelegen ist. Im Produkt ist ein Stop-Loss von 1,5 Euro sinnvoll. Die WKN lautet UG44PK.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 23.500 Pkt

Unterstützungen: 21.600 Pkt

Open End Turbo Long Optionsschein auf den DAX

