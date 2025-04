Einbruch durch Trump-Zölle | USA leidet besonders stark.

Die Wall Street ist sich in einem Punkt einig: Die gestern verkündeten Zölle sind weitaus höher als befürchtet und erhöhen das Risiko einer Rezession, bei einer gleichzeitig steigenden Inflation. Investmenthäuser gehen auf Abstand.



00:00 Intro

00:22 Einbruch durch Trump-Zölle

02:21 Zölle auf China bei 54%? | Übersicht der Zölle

04:20 Reaktion: Tech, Nike, Nike, Lululemon, Wayfair u.a.

05:00 Anteil des Umsatzes außerhalb der USA

06:30 Kommentare durchweg negativ: JPMorgan, Goldman Sachs u.a.

09:33 Größte Steueranhebung | McKinley-Vergleich

10:20 Umfragewerte | Trump liefert, was er versprochen hat

11:33 Fazit der Analysten | Rezensionsrisiko gestiegen

12:40 Desaster am Arbeitsmarkt durch Musk

16:25 Unternehmen reagieren: Stellantis, Nissan, Volkswagen u.a.

17:20 Trumps Rhetorik | Heute: Conagra Zahlen, ISM Dienstleister

19:40 Dritte Rezession? | China Gegenmaßnahmen angekündigt

20:50 RH: Kurseinbruch | Tesla | TikTok

22:15 Schlusswort zur Bekanntgabe der Zölle



