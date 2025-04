Direkt zum Video auf YouTube

Im Format Chartzeit freemium geht es um eure Wünsche. Martin Goersch analysiert Aktien und Basiswerte, die ihr euch in den Youtube Kommentaren wünscht. Für heute habt ihr euch die Aktie von Nu Holdings in der Analyse gewünscht.

Diese Aktie wurde bei Chartzeit schon öfter analysiert. Immer mit dem gleichen bullishen Ergebnis. Auch heute ändert sich an der übergeordnet positiven Ausgangsjage nichts, aber der Chart mahnt kurzfristig zur Vorsicht. Allerdings befinden wir uns momentan auch im denkbar schlechtesten Sentiment-Umfeld für Aktien. Trotzdem hat der Umsatz von Nu sich seit der IPO versechsfacht, die Einlagen verdreifacht, die Kundenzahl sich beinahe verdoppelt. Der durchschnittliche Umsatz pro Kunde wächst dynamisch an, bei einer Kostenseite, die kaum ansteigt.

Dadurch wird Nu auch immer effizienter. Und von den vielen Ländern in Lateinamerika ist man erst in drei vorgedrungen. Brasilien, Mexiko und Kolumbien. Auch an der Front der Internationalisierung besteht also weiteres Potential.