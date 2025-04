Brutaler Kursverfall Die Börsen crashen – Anleger sollten sich auf das Szenario Bärenmarkt einstellen onvista · 07.04.2025, 14:58 Uhr Uhr Maximilian Nagel Redakteur

Die Märkte sind in Panik, und das zurecht. Trump will an seiner harten Zollpolitik festhalten. Die Kurse könnten in einen Bärenmarkt eintreten und für Monate fallen. Worauf du als Anleger dabei vorbereitet sein musst, erfährst du hier.

Quelle: Ground Picture/Shutterstock.com

Solche Tage mussten Anleger lange nicht mehr erleben. Das umfassende Zollpaket von US-Präsident Donald Trump hat eine Panik an den Märkten ausgelöst, global. Der deutsche Leitindex Dax verlor am Donnerstag rund drei Prozent, am Freitag weitere fünf Prozent, und notierte am Montag zeitweise nochmals zehn Prozent tiefer. Aktuelles Minus: Immer noch gut sechs Prozent.

