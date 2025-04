US-Börsen schließen nach rekordhoher Schwankung erneut mit Verlust

Die Wall Street hat einen stürmischen Wochenauftakt hinter sich. Nach einem deutlich schwächeren Auftakt und einem so kurzzeitigen wie massiven Sprung in die Gewinnzone schlossen die Indizes in New York letztlich mehrheitlich mit moderaten Verlusten.

Der Leitindex Dow Jones schloss 0,91 Prozent niedriger bei 37.965 Punkten. Der marktbreite S&P 500 verlor indes nur 0,23 Prozent auf 5.062 Punkte, beim Tech-lastigen Nasdaq 100 reichte es sogar für ein kleines Plus von 0,19 Prozent auf 17.430 Punkte.

Im frühen Handel in den USA waren die Kurse kurzfristig von mehrprozentigen Verlusten aus förmlich ins Plus gerast. Auslöser war offenbar die Nachricht, nach welcher US-Präsident Donald Trump erwäge, die angekündigten Zölle um 90 Tage zu pausieren. Das Weiße Haus dementierte dies aber schnell, sodass die Kurse wieder absackten.

Leitindex Dow Jones mit rekordhoher Intraday-Kursbewegung

Nichtsdestotrotz stellte der Leitindex Dow Jones dadurch einen Rekord auf. Insgesamt sprang das Kursbarometer aus dem Tief heraus um fast 2.600 Punkte, ein rekordhoher Wert, wie "CNBC" berichtet.

Der S&P 500, der als bester Indikator für den breiten US-Aktienmarkt gilt, dämmte seine Verluste zudem genug ein, um nicht in einen Bärenmarkt zu rutschen. Alle US-Indizes befinden sich bereits in einer Korrektur, definiert als Kursverfall von zehn Prozent vom jüngsten Hoch aus. Ein Bärenmarkt beginnt ab einem Kurssturz von 20 Prozent vom Hoch aus.

Trotz der heftig wackelnden Börsen weltweit steuert US-Präsident Trump auf eine weitere Eskalation des Handelskonflikts zu. Er drohte China mit zusätzlichen Zöllen von noch einmal 50 Prozent und gibt Peking bis Dienstag Zeit, die angekündigten Gegenzölle in Höhe von 34 Prozent wieder zurückzunehmen.

Unterdessen bot die Europäische Union den USA eine Vereinbarung zur gegenseitigen Aufhebung aller Zölle auf Industriegüter an. Trotz der Zollentscheidungen von US-Präsident Donald Trump sei die EU bereit zu verhandeln, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Allerdings will die EU am Dienstag kommender Woche auch erste Vergeltungsmaßnahmen für die US-Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte in Kraft setzen. Dabei geht es um EU-Sonderzölle auf US-Produkte wie Jeans, Bourbon-Whiskey, Motorräder und Erdnussbutter.

Großer Kurssprung bei US Steel

Bei den Einzelwerten verzeichneten die vielbeachteten "Glorreichen Sieben", die sieben größten und bedeutendsten US-Tech-Unternehmen, eine uneinheitliche Entwicklung. Während Amazon, Meta, Nvidia und Alphabet um 0,8 bis 3,5 Prozent zulegten, verzeichneten Microsoft, Apple und Tesla Kursabschläge zwischen 0,5 und 3,7 Prozent.

Die Titel von US Steel reagierten mit einem Kursanstieg von 16 Prozent auf die Nachricht, dass US-Präsident Donald Trump eine weitere Überprüfung des möglichen Verkaufs des Stahlunternehmens an Nippon Steel angeordnet hat. Er öffnet damit die Türe für eine Änderung der Entscheidung seines Vorgängers Joe Biden, der die Transaktion im Wert von rund 14 Milliarden US-Dollar kurz vor Ende seiner Amtszeit blockiert hatte.

Die Aktien von Eli Lilly fielen um rund zwei Prozent. Am Freitag nach US-Börsenschluss hatte die US-Regierung bekannt gegeben, dass die öffentliche und bundesstaatliche Krankenversicherung Medicare die Kosten für Abnehm-Medikamente nicht übernehmen darf. Angesichts der Sparbemühungen der Trump-Regierung sei der Schritt keine allzu große Überraschung, laste aber womöglich zusätzlich auf der Stimmung der Investoren, hieß es aus dem Handel.

(mit Material von dpa-AFX)