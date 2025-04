INDEX-FLASH: Dax und EuroStoxx verringern Minus - US-Börsen stabil

FRANKFURT/PARIS/NEW YORK (dpa-AFX) - Der Dax hat am Mittwochnachmittag seine hohen Verluste mit einer Stabilisierung der US-Börsen verringert. Mit zuletzt minus 2,2 Prozent auf 19.832 Punkte blieb der deutsche Leitindex gleichwohl noch unter seinem im frühen Handel erreichten Tageshoch bei etwas über 20.000 Punkten. Das Eurozonen-Leitbarometer EuroStoxx 50 vollzog eine ähnliche Entwicklung und dämmte den Verlust auf zuletzt noch 2,3 Prozent auf 4.664 Zähler ein.

Die Reaktion Chinas auf die zusätzlichen US-Zölle hatte am Nachmittag kurz für neuen Druck auf den Aktienmarkt gesorgt. So wird Peking weitere Einfuhrzölle auf alle Waren aus den Vereinigten Staaten in Höhe von 50 Prozent erheben. Ab dem 10. April würden damit neue Zusatzzölle in Höhe von insgesamt 84 Prozent auf alle US-Waren gelten. Die Vereinigten Staaten erheben inzwischen insgesamt 104 Prozent auf Einfuhren aus China.

Mit der aktuellen Kurserholung notieren Dax und EuroStoxx wieder in etwa auf dem Niveau, auf dem sie sich am frühen Nachmittag vor der Bekanntgabe der neuen China-Zölle befunden hatten.

In den USA hatten die Renditen langlaufender Staatsanleihen zur Wochenmitte zunächst klar zugelegt, jene der Papiere mit zehnjähriger Laufzeit auf bis zu 4,5 Prozent. Marktexperten sehen darin ein Signal, dass die gerade in unsicheren Marktphasen gesuchten, als vermeintlich sicher geltenden Anleihen ihre Glaubwürdigkeit verlieren könnten. Zuletzt kam die zehnjährige Rendite auf 4,39 Prozent zurück./ajx/he