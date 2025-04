Trading-Chance Gold: Nach Rücksetzer Long

Werbung

Nachdem zunächst die Aktienmärkte einbrachen, die US-Staatsanleihen jedoch stiegen, befinden sich seit gestern beide Assets unter Druck. In einer solchen Situation ist es naturgemäß umso attraktiver, Gold als sicherer Hafen zu suchen, denn es besteht ein Dreiecks-Verhältnis zwischen diesen drei Märkten. Wir haben losgelöst davon weiterhin eine positive Intermarket-Prognose und einen intakten Trend bei Gold. Entsprechend lautet unsere heutige Trading-Chance auf das beliebte Edelmetall…

Die Lage an den Märkten bleibt absolut angespannt. Wilde Kursbewegungen waren auch gestern wieder zu beobachten. Kurzweilig machte eine vermeintliche Trump-Meldung die Runde, die sich dann als falsch herausstellte. Prompt schossen die Kurse gen Norden, nur um anschließend wieder abzusacken. Wir haben bereits einen Crash im Aktienmarkt gesehen, und die Crash-Gefahr bleibt absolut akut. Das zeigen uns auch die Intermarkets eindeutig an.

Dreiecks-Verhältnis Gold-Aktienmarkt-Anleihen

Märkte sind keine abstrakten Gebilde, sondern existieren nebeneinander unter gegenseitiger Einflussnahme und in Konkurrenz zueinander. Das Kapital sucht sich prinzipiell die attraktivere Verzinsung. Phasenweise gibt es zwar irrationale Entwicklungen in einzelnen Märkten, die sich aber dann relativ schnell wieder egalisieren, eben WEIL die Märkte in sich effizient sind. Das Dreiecks-Verhältnis zwischen Aktienmarkt, Anleihen und Gold kann man sich vorstellen, wie eine bestimmte Menge Wasser, die man zwischen drei Karaffen hin und her gießt und so umverteilt. Anleihen sind ein defensives Asset, welches im Vergleich zu Aktien eine deutlich geringere p.a.-Rendite abwirft. Kapital strömt daher entweder in Aktien oder in Anleihen hinein. Im Chart können wir genau das sehen: mehrheitlich verhalten sich die Kurven des S&P 500 Futures (ES) und der 10year T-Notes (ZN) konträr zueinander. Steigen die Aktien, so fallen die Anleihen – und umgekehrt. Wenn beides in die gleiche Richtung tendiert – was selten der Fall ist – müssen wir Trader und Anleger umso wachsamer sein. Dann liegen besondere Situationen vor, und es kann zu heftigen Kursbewegungen kommen.

Gold ist besonders dann als Alternative attraktiv, wenn sich Aktienmarkt UND Anleihen im Abwärts-Modus befinden. Wir haben jene Situationen, in denen eine solche parallele Abwärtsbewegung von Aktien und Anleihen begann, jeweils mit einer senkrechten Linie markiert. Meist (aber nicht immer) stieg in diesen Phasen der Goldpreis (oberer Preis-Chart) an. Seit zwei Tagen erleben wir genau diese Entwicklung erneut: Aktien- und Anleihenmarkt fallen gemeinsam. Gold hat sich bereits stabilisiert und hat nun erhöhte Chancen, weiter Fahrt gen Norden aufnehmen zu können. Doch Vorsicht: in extrem seltenen Fällen sind die Notierungen aller drei Assets gemeinschaftlich im Abwind. Dann ist der absolute Crash-Modus aktiv und die Gefahr für unkontrollierte Bewegungen drastisch erhöht. Um das Bild mit den drei Karaffen erneut zu bemühen: wenn alle drei Assets gleichzeitig fallen, wird Wasser aus den Karaffen ausgeschüttet, sprich: es herrscht absoluter und vollkommener Panik-Modus und die Marktteilnehmer verkaufen alles, um Cash aufzubauen.

Quelle: www.tradingview.com

Intermarkets positiv bis Juli

Bei Gold sind Inflation und Anleihenrenditen permanente Haupteinflussfaktoren, die bei der Preisbildung wirken. Wir nutzen diesen Intermarket-Einfluss für unseren Forecast, der die groben zu erwartenden Schwünge des Edelmetalls vorzeichnet.

Laut Forecast (der 2,5 Jahre in die Zukunft reicht) sollte Gold zwischen Februar 2024 und Juli 2025 steigen. Die Intermarkets sind demnach noch fast vier Monate positiv. Solange dies der Fall ist, ist unsere interne Vorgehensweise die, Positionen bei Rücksetzern und neuen Verlaufshochs aufzustocken. Nachdem wir jüngst einen spürbaren Rücksetzer im Gold hatten, und bei 3000 Dollar ein Support (vom Optionsmarkt ausgehend) gelegen ist, halten wir einen neuerlichen Einstieg Long in Gold für sehr attraktiv und in der Situation angemessen.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Der Optionsmarkt zeigt den Support bei 3000 Dollar

Der Optionsmarkt ist inzwischen deutlich größer, als der US-Aktienmarkt. Entsprechend strahlen die dortigen Wetten auch auf die Futures, auf die sie schließlich lauten, ab. Die Mehrzahl der Geschäfte am Optionsmarkt sind Stillhaltergeschäfte, sprich: Optionen werden verkauft (quasi Short) und man wettet damit GEGEN die Marke und das Szenario, auf die sie lauten. Beispiel: wenn ich davon ausgehe, dass Gold NICHT über 3300 Dollar steigt bis Juni, dann verkaufe ich Call-Optionen mit einer Basis von 3300 und einer Laufzeit bis Juni. Geht meine Wette auf, so streiche ich die Optionsprämie ein.

Derartige Geschäfte dominieren den Optionsmarkt. Nun können wir anhand des Options Open Interest (auf der Seite der CME) sehen, auf welche Marken die meisten Wetten lauten. In der Grafik sehen wir beispielsweise, dass das Niveau, mit den meisten Wetten bei den Call-Optionen (orange) bei 3000 Dollar gelegen ist. Es wurde bereits durchstoßen, so dass alle, die gegen die 3000-Dollar-Marke gewettet hatten, in Schieflage geraten sind. Somit fungiert diese Marke nun als Unterstützung. Denn naturgemäß kaufen Optionsverkäufer den Future, wenn ihnen eine Stillhalter-Position (bei einem verkauften Call) in Schieflage gerät.

Quelle: www.cmegroup.com

Open End Turbo Long Optionsschein auf Gold

Für die heutige Trading-Chance haben wir einen Open End Turbo Long Optionsschein der UniCredit für Sie ausgesucht. Das Produkt hat K.O.-Schwelle und Basispreis jeweils bei 2849,451 USD. Bei einem aktuellen Kurs von 3019 USD ergibt sich somit ein Hebel von 21,89. Wir haben das Produkt so ausgewählt, dass der K.O. unweit des benötigten Stop-Loss gelegen ist. Im Produkt ist ein Stop-Loss von 5,0 Euro sinnvoll. Die WKN lautet UG2RDA.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 3200 USD

Unterstützungen: 2950 und 3000 USD

Open End Turbo Long Optionsschein auf Gold

