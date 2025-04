IRW-News: Neptune Digital Assets Corp.: Neptune Digital Assets erweitert seinen Bitcoin-Bestand auf über 400 BTC

IRW-PRESS: Neptune Digital Assets Corp.: Neptune Digital Assets erweitert seinen Bitcoin-Bestand auf über 400 BTC

VANCOUVER, British Columbia - 10. April 2025 / IRW-Press / Neptune Digital Assets Corp. (TSX-V: NDA) (OTCQB: NPPTF) (FWB: 1NW) (Neptune oder das Unternehmen), ein kanadischer Marktführer auf dem Gebiet der Blockchain-Technologie, freut sich bekannt zu geben, dass er seinen Bitcoin-Bestand auf 401 BTC erhöht hat. Damit bekräftigt das Unternehmen einmal mehr sein Bekenntnis zum langfristigen Vermögensaufbau in der Kryptowährung Bitcoin sowie zum Ausbau seiner Digital Assets.

Neptunes durchschnittlicher Kaufkurs pro Bitcoin liegt bei 31.564 USD. Zur Relation: Im Januar 2025 wies der CoinDesk-Report den durchschnittlichen Kaufkurs für Bitcoin-Käufer im Jahr 2024 mit 65.901 USD aus. Des Weiteren wurde im Big Ideas 2025-Report von ARK Invest eine globale Gesamtkostenbasis von 40.980 USD genannt. Institutionelle Inhaber wie Strategy (vormals MicroStrategy), bei denen die Kostenbasis im Schnitt bei rund 67.458 USD liegt, loben Neptunes disziplinierten und wertbewussten Ansatz bei der Bitcoin-Akkumulation. Neptune hat die Marktlage konsequent für sich genutzt, um eine solide und wachsende Position in der weltweit führenden Kryptowährung aufzubauen.

Wir glauben an den langfristigen Wert der Bitcoin-Währung und ihrer Rolle als Eckpfeiler der Digital Asset Economy. Unser Bestandsaufbau zeigt, dass wir auf die Zukunft von Bitcoin und auf den disziplinierten Ansatz von Neptune bei der strategischen Vermögensallokation vertrauen, so Cale Moodie, CEO von Neptune Digital Assets.

Neptune setzt bei der Vermehrung seiner Bitcoin-Reserven auf eine dynamische Strategie, bei der der Cost-Average-Effekt, opportunistische Dip-Käufe, Proof-of-Work-Mining, Derivate mit Zinsertrag und die Umwandlung von Staking-Rewards in Bitcoin miteinander verwoben werden. Dieser breit gefächerte Ansatz gewährleistet einen kontinuierlichen Vermögensaufbau unter allen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, gleichzeitig wird der Ertrag aus anderen Operationen maximiert.

Neptune arbeitet nach wie vor an der Optimierung seines strategischen Bestandsmanagements, um einen ausgewogenen Ansatz bei der Anhäufung seiner Bitcoin-Reserven und der Ertragsgenerierung sicherzustellen. Im Zuge der weiteren Entwicklung des Kryptowährungsmarktes bleibt der Fokus des Unternehmens auf die größtmögliche Steigerung des Unternehmenswertes durch umsichtige Investitionen und operative Effizienz gerichtet.

Nähere Informationen zu Neptune Digital Assets finden Sie auf der Webseite www.neptunedigitalassets.com.

Über Neptune Digital Assets Corp.

Neptune Digital Assets Corp. (TSX-V: NDA) (OTCQB: NPPTF) (FWB: 1NW) ist eines der ersten börsennotierten Blockchain-Unternehmen in Kanada und steht an vorderster Front der Kryptowährungs- und Blockchain-Landschaft. Neptune betreibt operative Betriebe entlang des ganzen Ökosystems der digitalen Vermögenswerte, einschließlich Bitcoin-Mining, Proof-of-Stake-Mining, Blockchain-Knoten, dezentrales Finanzwesen (DeFi) und andere damit verbundene Spitzentechnologien. Unser kontinuierliches Streben nach Innovation und strategischem Wachstum ermöglicht es uns, kontinuierlich nach neuen Möglichkeiten zu suchen und den Wert für unsere Aktionäre zu maximieren. Für weitere Informationen über Neptune Digital Assets Corp. besuchen Sie bitte unsere Website unter www.neptunedigitalassets.com oder folgen Sie uns auf X (@NeptuneDAC).

FÜR DAS BOARD

Cale Moodie, President & CEO

Neptune Digital Assets Corp.

1-800-545-0941

www.neptunedigitalassets.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können im Allgemeinen durch die Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe identifiziert werden, wie etwa könnte, wird, erwarten, beabsichtigen, schätzen, prognostizieren, glauben, fortsetzen, planen, vorschlagen oder ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen basieren auf Prognosen zukünftiger Ergebnisse, Schätzungen von noch nicht bestimmbaren Beträgen und Annahmen, die, obwohl sie von der Geschäftsleitung als vernünftig erachtet werden, von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Unsicherheiten und Eventualitäten unterliegen. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen unterliegen unterschiedlichen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, von denen viele vom Unternehmen nicht kontrolliert oder vorhergesagt werden können, wodurch sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen unterscheiden könnten, die darin explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden und auf Annahmen hinsichtlich solcher Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren basieren, die hierin beschrieben werden. Dazu gehören unter anderem die Risiken in Zusammenhang mit den Kryptowährungs- und allgemeinen Wertpapiermärkten; ein Rückgang der Preise von digitalen Währungen, der sich äußerst negativ auf die Betriebe des Unternehmens auswirken könnte; die Volatilität der Preise von digitalen Währungen; Ungewissheiten in Zusammenhang mit der Verfügbarkeit und den Kosten von in Zukunft benötigten Finanzierungen; die Ungewissheit von Produktions- und Kostenschätzungen sowie das Potenzial für unerwartete Kosten und Ausgaben; Währungsschwankungen; behördliche Einschränkungen; Verbindlichkeiten; Wettbewerb; der Verlust von Schlüsselpersonal; sowie andere damit in Zusammenhang stehende Risiken und Ungewissheiten.

Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren - es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Solche zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Ansichten des Managements anhand der zurzeit verfügbaren Informationen wider. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen keine Garantie dar und die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse könnten sich erheblich von diesen unterscheiden. Die Leser sollten sich daher bei ihren Investitionen nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

