Kursfeuerwerk nach Trumps Zoll-Rückzieher - Nasdaq steigt um 12%

New York/Frankfurt (Reuters) - Die Kehrtwende von US-Präsident Donald Trump im Zollstreit hat den US-Börsen am Mittwochabend ein Kursfeuerwerk beschert.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte, der bei Handelsschluss in Europa noch im Minus lag, stieg im späten Handel deutlich und schloss 7,9 Prozent fester bei 40.608 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 kletterte um 9,5 Prozent 5456 Zähler, der Index der Tech-Börse Nasdaq um 12,2 Prozent auf 17.124 Stellen. Am Donnerstag dürfte es auch in Asien und Europa bergauf gehen. Der Dax wurde am Mittwochabend mit einem Plus von fast neun Prozent bei rund 21.370 Punkten taxiert - 1700 Zähler mehr als zum Xetra-Handelsschluss.

Trump hatte am Mittwochabend mit sofortiger Wirkung eine 90-tägige Pause bei einem Teil der Zölle für viele Länder verkündet. Einen solchen Schritt hatte er zuvor ausgeschlossen. US-Finanzminister Scott Bessent zufolge soll dies Zeit für Verhandlungen bringen.

"Das war definitiv eine Überraschung, wenn man bedenkt, dass die Regierung immer wieder gesagt hat, dass sie von den Zöllen nicht abrücken würde und dass sie nicht verhandelbar seien", saget Steve Sosnick von Interactive Brokers. "Wir müssen uns nun fragen, ob die Zölle in 90 Tagen wieder eingeführt werden oder nicht. Das wird die Firmen daran hindern, für die nahe Zukunft zu planen und Prognosen für das laufende Quartal abzugeben."

Auch Alex Morris von F/m Investment mahnt zur Vorsicht: "Wir sind noch lange nicht über den Berg, und die Inflationsdaten könnten in die Höhe schnellen." Der Anleihemarkt habe Trump zum Handeln gebracht. Dort sei die Lage zuletzt immer schlimmer geworden. Christopher Hoge von Natixis sagte, er habe "irgendeine Form der Kapitulation" erwartet. Es sei unvorstellbar gewesen, dass die Regierung angesichts des Börsencrashs noch viel länger durchhalten würde. Die Entkopplung mit China scheine sich allerdings zu verfestigen. Auch gegenüber der Europäischen Union seien die Risse tief.

Bei den Einzelwerten legten Titel kräftig zu, die zuletzt stark gefallen waren. Nach oben ging es unter anderem für Papiere aus dem Pharma-, Luftfahrt- und Finanzsektor. Tesla kletterten um mehr als 22 Prozent. Die Aktien der "Magnificent Seven"- also Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft, Meta, Nvidia und Tesla - legten zusammen mehr als eine Billion Dollar an Marktwert zu, sind aber noch weit entfernt von ihren Kurs-Höchstständen Ende 2024. Tesla etwa schlossen am Mittwoch bei 272 Dollar, Mitte Dezember hatten sie noch rund 460 Dollar gekostet. "Für Tech-Aktien ist dies eine dringend benötigte Erleichterung und zieht die Aktien und den Markt vom Rand der Klippe weg", sagte Wedbush Securities-Analyst Dan Ives. Allerdings sei der Streit mit China ungelöst, was ein Problem etwa für Apple und die breitere Lieferkette sei.

Die Ölpreise stiegen nach der Ankündigung um je rund 4,5 Prozent, Bitcoin um 6,6 Prozent auf 82.150 Dollar. Gold verteuerte sich um 3,5 Prozent auf 3088 Dollar. Anleiherenditen lösten sich von ihren Höchstständen.

FED STELLT SICH AUF "VORSICHTIGE GANGART" EIN

Die Protokolle der Sitzung der US-Notenbank Fed im März ließen die Anleger unterdessen weitgehend kalt. Die US-Notenbank hatte sich bereits vor dem offenen Ausbruch des Zollkonflikts auf eine vorsichtige Gangart eingestellt. Dies geht aus den am Mittwoch vorgelegten Mitschriften hervor. Dieser "vorsichtige Ansatz" könnte einerseits darin bestehen, die Zinsen bei hartnäckiger Inflation länger hoch zu halten. Andererseits könnte eine schwächelnde Wirtschaft auch eine Senkung erfordern.

Bei den Einzeltiteln steil nach oben ging es für Walmart mit 9,5 Prozent. Der Einzelhändler hat trotz des globalen Zollstreits seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr bestätigt. "Wir haben gelernt, wie man turbulente Zeiten übersteht", sagte Konzernchef Doug McMillon.

