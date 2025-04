Hertz-Aktien schießen dank Einstieg von Hedgefonds in die Höhe

Die Aktien des Autovermieters Hertz haben am Mittwochabend einen massiven Sprung hingelegt. Der Einstieg des Hedgefonds Pershing Square katapultierte die Aktien um satte 56 Prozent nach oben. Im nachbörslichen Handel stiegen die Aktien um weitere 26 Prozent.

Wie "CNBC" berichtet, hatte Pershing Square bis Ende 2024 eine Position von 4,1 Prozent der Aktien des Autovermieters aufgebaut. Nun soll diese Position, so das Börsenportal unter Berufung auf Insider, bis auf 19,8 Prozent angewachsen sein. Damit ist Pershing der zweitgrößte Aktionär des Unternehmens. Aktuell ist Hertz nur rund 1,75 Milliarden Dollar an der Börse wert.

Hinter Pershing Square steht Bill Ackman, einer der berüchtigsten Hedgefonds-Investoren. Bekanntheit erlangte Ackman als aktivistischer Investor, unter anderem mit einer großen Wette gegen Herbalife, einem Multi-Level-Marketing-Vertrieb von Nahrungsergänzungsmitteln.

Hertz geriet in der Corona-Pandemie in große Schwierigkeiten und musste 2020 Insolvenz anmelden. Nach der Sanierung, 2021, setzte der Autovermieter stark auf Elektroautos, vor allem auf Teslas. Auch dieser Zug brachte Hertz aufgrund von Wertverlusten der Fahrzeuge wieder in Bedrängnis.