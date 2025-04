Was der schwächere Dollar für dein Depot bedeutet

Das Vertrauen in die USA sinkt – und damit auch das Vertrauen in den „Greenback“, den US-Dollar. Das hat konkrete Auswirkungen auf die Wertentwicklung deiner Aktien und ETFs. Wie du dich wappnen kannst.

Inmitten der Turbulenzen an den Aktienmärkten passiert etwas Ungewöhnliches. Der US-Dollar sinkt, anstatt zu steigen. Werden Anleger nervös, ist der Dollar üblicherweise der Gewinner – die Investoren flüchten in „sichere Häfen“, wie den Dollar selbst, oder in US-Staatsanleihen, die natürlich in Dollar gehandelt werden.