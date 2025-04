IRW-News: Stardust Solar Energy Inc.: Stardust Solar nimmt Investor Relations-Dienstleister unter Vertrag

IRW-PRESS: Stardust Solar Energy Inc.: Stardust Solar nimmt Investor Relations-Dienstleister unter Vertrag

Vancouver, British Columbia - (22. April 2025) - Stardust Solar Energy Inc. (TSXV: SUN) (Stardust oder das Unternehmen) freut sich bekanntzugeben, dass es Dr. Reuter Investor Relations GmbH (Dr. Reuter) mit der Erbringung bestimmter Investor Relations- und digitaler Marketingdienstleistungen beauftragt hat. Diese Mitteilung erfolgt in Übereinstimmung mit den Anforderungen der TSX Venture Exchange Policy 3.4 - Investor Relations, Promotional and Market Making Activities.

Vereinbarung mit Dr. Reuter Investor Relations

Gemäß den Bedingungen der am 16. April 2025 geschlossenen Vereinbarung (die Dr. Reuter-Vereinbarung) zwischen dem Unternehmen und Dr. Reuter zahlt das Unternehmen eine feste monatliche Gebühr von 4.500 im Austausch für bestimmte Investor Relations- und Werbedienstleistungen in Europa. Zusätzlich kann Dr. Reuter für Roadshows mit einer Gebühr von 4.300 pro Tag engagiert werden. Die Dr. Reuter-Vereinbarung beginnt am 16. April 2025 und hat eine Laufzeit von zunächst sechs Monaten. Nach Ablauf der Erstlaufzeit verlängert sich die Vereinbarung monatlich, sofern sie nicht von einer Partei mit einer Frist von einem Monat gekündigt wird. Dr. Reuter wird den europäischen Markt durch digitale Marketing- und Social-Media-Plattformen adressieren, um Investoren zu gewinnen und die Verbreitung von Unternehmensnachrichten zu unterstützen.

Dr. Reuter mit Sitz in Frankfurt, Deutschland, ist seit 2006 am Markt aktiv und spezialisiert sich auf europäische Kapitalmärkte mit Dienstleistungen in den Bereichen Finanz-Pressemitteilungen, institutionelle und private Investor Relations. Dr. Eva Reuter ist die Inhaberin von Dr. Reuter. Nach bestem Wissen des Unternehmens hält Dr. Reuter keine Beteiligungen an Wertpapieren des Unternehmens oder ein Recht zum Erwerb solcher Beteiligungen. Dr. Reuter und das Unternehmen unterhalten eine vertragliche Distanzbeziehung. Die Dr. Reuter-Vereinbarung unterliegt der Genehmigung der TSX Venture Exchange. Dr. Reuter ist unter folgenden Kontaktdaten erreichbar: Friedrich Ebert Anlage 35-37, Tower 185, 60327 Frankfurt; E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu; Telefon: +49-69-1532-5857.

Über Stardust Solar

Stardust ist ein nordamerikanischer Franchisegeber für Dienstleistungen im Bereich erneuerbarer Energien, einschließlich Solarpanels (PV), Energiespeichersystemen und Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge. Stardust vermarktet seine Marke und Unternehmensführungsdienstleistungen an Unternehmer, die in die Branche der erneuerbaren Energien einsteigen möchten. Stardust-Franchisenehmer installieren und warten saubere Energiesysteme für Privat- und Gewerbekunden. Als Franchisegeber liefert Stardust seinen Partnern Produkte wie Solar-PV-Anlagen, Energiespeicher und Ladeinfrastruktur. Zudem unterstützt Stardust seine Franchisenehmer mit Dienstleistungen der Unternehmenszentrale, darunter Marketing, Vertrieb, Ingenieurwesen, Planungssätze, Kundenservice und Projektmanagement.

Medien- und Investorenkontakte:

Mark Tadros

Chief Executive Officer, Chairman und Director

Für weitere Informationen oder Medienanfragen wenden Sie sich bitte an:

Glen Nelson

Investor Relations und Kommunikation:

glen@stardustsolar.com

t: (403) 763-9797

E-Mail: investors@stardustsolar.com

Website: www.stardustsolar.com

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Die TSX Venture Exchange Inc. hat weder den Inhalt dieser Pressemitteilung genehmigt noch abgelehnt.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß dem US Securities Act von 1933 (U.S. Securities Act) oder staatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen nicht innerhalb der Vereinigten Staaten oder an US-Personen verkauft oder angeboten werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act und geltenden staatlichen Wertpapiergesetzen registriert oder eine Befreiung von dieser Registrierung liegt vor.

Die Informationen in dieser Mitteilung enthalten bestimmte Aussagen über die zukünftige Entwicklung, Erwartungen, Pläne und Aussichten des Managements, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen, einschließlich Aussagen zu den Geschäftsplänen des Unternehmens, dem erwarteten Wachstum, der Dr. Reuter-Vereinbarung und den damit verbundenen Dienstleistungen sowie der Erteilung regulatorischer Genehmigungen. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die erheblichen Risiken und Ungewissheiten unterliegen. Aufgrund dieser Risiken und verschiedener Faktoren können die tatsächlichen Ergebnisse, Erwartungen, Leistungen oder Erfolge erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Erwartungen angemessen sind, kann jedoch keine Zusicherungen hinsichtlich deren Eintreten geben. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu korrigieren - unabhängig davon, ob dies auf neue Informationen, zukünftige Ereignisse, geänderte Annahmen oder andere Faktoren zurückzuführen ist.

Um die Originalversion dieser Pressemitteilung einzusehen, besuchen Sie bitte:

https://www.newsfilecorp.com/release/249325

Für diese deutsche Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://money.tmx.com/quote/SUN/news/8346127459028523/Stardust_Solar_Retains_Investor_Relations_Services_Provider

