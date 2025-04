Trading-Chance Gold: Ziel 4000 Dollar?

Werbung

Nach einer beispiellosen Rallye zuletzt drehte der Goldpreis bei 3500 Dollar signifikant gen Süden und korrigierte scharf. Warum es ausgerechnet bei 3500 Dollar drehte, welche wichtigen Unterstützungen nun zu beachten sind, und wieso 4000 Dollar als Fernziel absolut möglich sind, zeigen wir im Rahmen unserer heutigen Trading-Chance ausführlich auf.

Während sich alle anderen Edelmetalle weit von ihren Allzeithochs entfernt befinden, eilte das gelblich schimmernde Metall jüngst von einem Allzeithoch zum nächsten. Positive Intermarkets, sowie Inflationssorgen und diverse Krisen, ließen Kapital aus anderen Assets abfließen und in Gold hinein strömen. Für Anleger, völlig gleich, ob sie investiert sind oder an der Seitenlinie auf einen Einstieg warten, stellt sich auch jetzt einmal mehr die Frage: war das nur eine Zwischenkorrektur oder ist der Bullenmarkt des beliebten Edelmetalls bereits beendet? Wir wollen uns dieser Frage fundamental-fachlich nähern. Denn fundamentale Effekte treiben Preise, nicht Charttechnik!

Options Open Interest Profile

Der Optionsmarkt ist längst viel größer, als der Aktienmarkt. Und das will etwas heißen! Darum kann und darf es einem Trader, der sein Handeln ernst nimmt, auch nicht gleichgültig sein, was am Optionsmarkt passiert. Der Optionsmarkt strahlt auf die Futures-Märkte. Das haben wir auch bei der aktuellen Korrektur des Goldpreises wieder sehen können. Denn die 3500-Dollar-Marke war bereits vorab als wahrscheinlicher Startpunkt für eine Korrektur zu erkennen. Unseren Kunden hatten wir dies vorige Woche noch explizit in einem Call aufgezeigt. Doch dazu gleich mehr.

Exkurs: Zunächst ist es wichtig zu verstehen, was am Optionsmarkt passiert. Ganz ähnlich, wie das Shorten oder Leerverkaufen einer Aktie, kann auch am Optionsmarkt ein entsprechendes Geschäft getätigt werden. Options-Sellers oder im Deutschen „Stillhalter“ verkaufen Optionen mit einer spezifischen Basis und Laufzeit, um gegen das Eintreten eines Szenarios zu wetten. Geht die Spekulation auf, und die Option verfällt wertlos, so streicht der Verkäufer der Option die sogenannte Optionsprämie ein. Die überwältigende Mehrzahl der Optionsgeschäfte sind Stillhaltergeschäfte, also Wetten gegen die Marke, auf die die Option lautet. Nehmen wir an, Sie haben den Goldpreis analysiert und dabei für sich herausgefunden, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass der Goldpreis zur Abrechnung der Juli-Optionen über 3500 Dollar notiert, dann würden Sie eine Call-Option mit Laufzeit Juli verkaufen. Sie wetten also darauf, dass das Ereignis nicht eintritt, für das die Option aufgelegt wurde. Geht der Preis jedoch wider Erwarten durch die besagte Marke und die Option läuft ins Geld, geraten Sie unter Zugzwang. Denn Ihr Verlustpotenzial ist nach oben theoretisch unbegrenzt. Oft tätigen die Verkäufer einer Option dann ein konträres Geschäft im zugrundeliegenden Future (in unserem Szenario wäre das der Kauf (Long) eines Gold-Futures.

Tatsächlich können wir anhand des Options Open Interest Profile der CME sehen, auf welche Marken im Gold die meisten Spekulationen lauten. Wir können also daraus herleiten, dass die Mehrzahl der offenen Positionen verkaufte Optionen sind, sprich Wetten gegen diese Marken. Bei 3500 Dollar sehen wir ein hohes Call Open Interest (Calls blau, Puts orange). Es haben viele Marktteilnehmer gegen einen Anstieg über 3500 Dollar bis zum Abrechnungstermin Mai gewettet. Marken, mit einem hohen Call Open Interest fungieren als Widerstand und sind nicht selten hart umkämpft. Denn Stillhaltergeschäfte sind gerade auch in institutionellen Kreisen ein verbreitetes Geschäft. Entsprechend versuchen die großen Spekulanten an den entsprechenden Marken zu mauern.

3500 Dollar ist also zunächst ein Widerstand, den es zu überwinden gilt. Gelingt dies, so wäre bis 4000 Dollar wenig Gegenwehr zu erwarten. Auf der Unterseite haben wir im Goldpreis bei 3250 und 3200 Dollar eine erste massive Unterstützung. Alles oberhalb dieser Marken ist bis auf weiteres bullish zu werten. Bleibt der Goldpreis oberhalb von 3200 US-Dollar, so ist das Fernziel bei 4000 Dollar absolut möglich.

Quelle: www.cmegroup.com

Intermarkets positiv bis Juli

2010 haben wir von RealMoneyTrader einen auf den wichtigsten fundamentalen Einflussfaktoren basierenden Forecast für den Goldpreis entwickelt. Hier fließen die beiden permanent auf die Preisbildung Einfluss nehmenden Faktoren Inflation und Anleiherenditen in die Prognosen ein. Die Prognosen reichen 2 ½ Jahre in die Zukunft und haben seit 2015m bis auf eine Fehlprognose (September ´23) alle Auf- und Abschwünge des Edelmetalls korrekt vorgezeichnet. Die aktuelle Prognose lautet seit Februar 2024 bis Juli 2025 aufwärts.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Saisonalität positiv bis Anfang September

Aus saisonaler Sicht könnte sich der Aufwärtstrend gar bis über den Juli hinaus fortsetzen. Speziell ab Anfang Juli ist saisonale Stärke auszumachen. Diese liegt in Umschichtungen während des Sommerlochs bei den Aktienmärkten in defensivere Assets (Anleihen, aber auch Gold) begründet. Da August und September, sowie auch die erste Oktoberhälfte bei den Aktienmärkten immer wieder Crashs und scharfe Korrekturen brachten, positionieren sich Anleger frühzeitig defensiv, indem sie Gold kaufen.

Quelle: www.market-bulls.com

Long-Position auf Gold

Zusammenfassend bleibt festzustellen, dass sowohl die Intermarket-Einflussfaktoren, wie auch die Saisonalität für die kommenden Monate weiterhin positiv sind. Rücksetzer kann und wird es immer wieder geben, doch der Bullen-Markt ist nach wie vor absolut intakt. Sollte die 3500-Dollar-Marke in den nächsten Wochen nachhaltig überwunden werden, könnte eine Beschleunigung des Trends die Notierungen rasch auf bis zu 4000 Dollar hinauf treiben.

Open end Turbo Long Optionsschein auf Gold

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Long Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 2999,645 US-Dollar. Bei einem aktuellen Kurs von 3328 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 9,85. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung, wie möglich. Die WKN lautet UG4W1N.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 3500 USD

Unterstützungen: 3200 und 3250 USD

Open end Turbo Long Optionsschein auf Gold

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

