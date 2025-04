Trading-Chance 10yr T-Notes: Vor starker Rallye?

Werbung

Sell in May and …

Während wir uns meist mit spannenden Aktien befassen, weichen wir heute vom gewohnten Beuteschema ab und haben eine Trading-Chance im Anleihenmarkt. Genau genommen dreht sich heute alles um die zehnjährigen US-Staatsanleihen - die 10yr T-Notes. Sie sind besonders ab Mai spannend und haben eine mehrmonatige, positive Zyklik. Doch auch längerfristig sind sie inzwischen wieder interessant. Warum das so ist, und wie Sie davon profitieren können, zeigen wir im heutigen Artikel.

Für Trader mitunter wenig sexy, doch defacto ausgezeichnet zu handeln, weil sehr liquide und dadurch auch mit kalkulierbaren Bewegungen säumen die Anleihen den Wegesrand unseres Trading-Pfads. Wir betrachten heute gleich drei Faktoren, die uns bei einer reifen Anlageentscheidung helfen sollen: Die Saisonalität, den Optionsmarkt und die CoT-Daten!

Saisonalität positiv bis September

Für den Aktienmarkt gilt bekanntlich: Sell in may and go away! Auch, wenn diese Weisheit nicht so ganz stimmt, da der Aktienmarkt eigentlich sogar bis Juli eine positive Saisonalität aufweist, so gibt es ab Mai klassischer Weise erste Umschichtungen in defensive Assets, speziell in Anleihen, aber auch in Gold.

Hinzu kommt, dass die Anleihen von Natur aus vor der Erntesaison der meisten Rohstoffe gekauft werden. Wie der Erntekalender für die USA zeigt, sind wir aktuell noch im Anfangsstadium der Planting-Season (Pflanzsaison). Besonders stark legen die Anleihen zu, wenn die Pflanzsaison beendet ist und wir über die sogenannte Mid-Season auf die Harvest-Season zusteuern. Bei Mais, Baumwolle und Weizen sind die Plantings früher beendet, bei Sojabohnen erst im Juni. Der Kontext ist einfach und logisch: Anleihen sind als eine Art Inflationsschutz gegen steigende Rohstoffpreise zu verstehen (nicht allein, aber in Abschnitten fungieren sie so) und werden im Vorfeld der Erntesaison (Harvest-Season) gekauft.

Quelle: www.usda.gov

Die positive Saisonalität der 10-jährigen US-Staatsanleihen zwischen Mai und Anfang September ist also auf eine Kombination aus Umschichtungen von Aktien in Anleihen und Hedging der Rohstoff-Käufer gegen steigende Rohstoffpreise bis zur Ernte zurück zu führen. Wir können sehen, dass zwischen Mai (speziell ab der zweiten Mai-Woche) bis Anfang September der Kurs der 10yr T-Notes im Durchschnitt deutlich steigt.

Quelle: www.market-bulls.com

Optionsmarkt zeigt Unterstützung und Potenzial

In unserer gestrigen Analyse hatten wir bereits den Optionsmarkt mit dem Options Open Interest Profile für relevante Marken herangezogen. Wir erinnern uns: Marken mit einem hohen Open Interest sind wegen der Masse an Wetten auf eben diese Preis- und Kursniveaus Unterstützungen und Widerstände.

Für die 10yr T-Notes haben wir bei 111% einen massiven Support. Hier überlagern sich ein hohes Call- und Put - Open Interest. Verteidigen die zehnjährigen US-Anleihen dieses Niveau, so wäre wieder deutlich Luft nach oben. Jenseits von 113% wären prozyklisch positive Signale generiert, so dass sich ein eventueller Aufwärtstrend manifestieren könnte.

Quelle: www.cmegroup.com

Commitment of Traders Report bullish!

Der CoT-Report veranschaulicht, dass wir eine selten bis nie da gewesene Ausgangslage haben. Die Commercials (oberes Indikatorenfenster, rote Linie) sind mit ihrer Nettoposition in etwa auf dem Niveau, wie sie es bereits Ende 2018 waren. Damals startete bei den Anleihen UND bei den Rohstoffen ein Bullenmarkt! Im „neuen“ Report (unteres Indikatorenfenster) haben wir sogar eine historisch einmalige Konstellation. Relative Hochs der Asset-Manager (grün) fielen in aller Regel mit dem Beginn einer Rallye in den 10yr T-Notes zusammen. Gegenwärtig ist deren Netto-Position auf dem absoluten Allzeithoch. Hier ist zumindest erhebliches Potenzial vorhanden für eine Anleihen-Rallye.

Quelle: www.barchart.com

Long-Position auf die 10yr T-Notes

Fassen wir also zusammen: Die Saisonalität ist zwischen Mai und September positiv und spricht für steigende Notierungen. Die Positionierungen am Optionsmarkt zeigen eine Unterstützung bei 111% an und lassen nach oben viel Luft. Und auch die CoT-Daten sind eindeutig bullish zu interpretieren und lassen viel Potenzial für einen Anstieg der zehnjährigen US-Staatsanleihen erahnen. Entsprechend ergibt sich für uns heute eine Trading-Chance Long auf die 10yr T-Notes.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf die 10yr T-Notes

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 100,369. Bei einem aktuellen Kurs von 111´07 ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 10. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung, wie möglich. Die WKN lautet PG1N7C.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 115

Unterstützungen: 111

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf die 10yr T-Notes

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

