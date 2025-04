IRW-News: Dr. Reuter Investor Relations: PORR zum 5. Mal zum Digital Champion gekürt

IRW-PRESS: Dr. Reuter Investor Relations: PORR zum 5. Mal zum Digital Champion gekürt

Digitalisierung gewinnt in nahezu jeder Branche stark an Bedeutung - auch in der Baubranche. Die PORR in Deutschland wurde Ende Februar vom Wirtschaftsmagazin Focus Money zum fünften Mal in Folge mit dem Titel Digital Champion ausgezeichnet.

Digitalisierung ist in der Baubranche unverzichtbar

Diese Ehrung wird jährlich vom Wirtschaftsmagazin FOCUS Money in Zusammenarbeit mit Deutschland Test verliehen. Sie würdigt Unternehmen, die in den Bereichen Digitalisierung, Technologie und Innovationskraft herausragende Leistungen erbringen. Die PORR (ISIN: AT0000609607) wurde 2025 bereits zum fünften Mal in Folge als Digital Champion ausgezeichnet und bestätigt damit ihre führende Rolle in der digitalen Transformation der Bauindustrie.

In diesem Jahr gelang ihr mit der Höchstpunktzahl sogar der Branchensieg. Mit der prestigeträchtigen Auszeichnung wurde die Innovationskraft des Unternehmens unterstrichen und das konsequente Engagement der PORR in den Bereichen Building Information Modeling (BIM), LEAN Construction, Künstliche Intelligenz und digitale Baustellenlösungen belohnt. Bei immer mehr Projekten kommen smarte Technologien zum Einsatz, um die Effizienz, Nachhaltigkeit und Qualität im Bauwesen zu verbessern.

Digitales Know-how durch eigene Tochter

Bei der PORR genießt die Digitalisierung bereits seit vielen Jahren einen besonders hohen Stellenwert. Dabei ist die pde Integrale Planung GmbH (pde) eine eigenständige Tochtergesellschaft der PORR Group, die sich auf das integrale Planen von Bauprojekten spezialisiert hat. Sie stellt ein wichtiges Bindeglied dar, um Planungskompetenz mit der operativen Erfahrung des PORR Konzerns zu verbinden. Ursprünglich als Generalplanungsunternehmen in Wien gegründet, hat sich ihr Spektrum seit den Anfängen im Jahr 2012 stetig erweitert.

Der Fokus der pde liegt auf der nachhaltigen Gebäudeplanung der Zukunft, dabei übernimmt sie die Verantwortung für ressourcen- und energieschonende Gebäudeplanung und begleitet bei Bedarf von Projektbeginn bis zur Fertigstellung. Sämtliche Leistungen der pde basieren auf den Säulen Planung, Nachhaltigkeit, BIM, LEAN und Holzbau auf.

Integrale Planung umspannt dabei die gesamte Entstehung und den Betrieb eines Gebäudes und erfordert die interdisziplinäre Zusammenarbeit aller Fachplanungen. Dank dieses Leistungsspektrums können alle Planungsschritte in ihrer Abhängigkeit zueinander betrachtet und Entscheidungen immer mit Blick auf das große Ganze getroffen werden. Dies hilft dem Projektteam, Planungsziele möglichst effektiv sowie termin- und kostentreu umzusetzen.

Digitale Unterstützung durch EDS-Team

EDS steht für Execution Digitalisation Support. Das Team dahinter spielt bei der PORR eine zentrale Rolle bei der Implementierung digitaler Lösungen auf Baustellen. Als erste Anlaufstelle für digitale Anwendungen unterstützt das EDS-Team die operative Bauausführung durch den Einsatz solcher Technologien. Durch die enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Abteilungen und dem gezielten Einsatz digitaler Technologien trägt das EDS-Team maßgeblich zur erfolgreichen Umsetzung von Bauprojekten bei, indem es Effizienzsteigerungen, Qualitätsverbesserungen und nachhaltige Lösungen fördert.

Mittlerweile sind digitale Lösungen in den Bereichen Vermessungstechnik, Baulogistik und Maschinentechnik nicht mehr wegzudenken. Im Straßenbau trifft dies bspw. nicht nur auf den Einsatz von Laserscanningverfahren, wie Mobile Mapping, während der Bauvorbereitungsphase zu, sondern auch im Rahmen der Bauausführung in Form von 3D-Maschinensteuerungen beim Fräsen des Asphalts oder einer digitalen Logistiksteuerung während des Asphalteinbaus. Beim Erdbau kommen vermehrt moderne Vermessungsverfahren, wie Drohnenbefliegungen und terrestrisches Laserscanning zum Einsatz. Dabei entsteht ein dreidimensionales Abbild des Geländes in Form einer sogenannten Punktwolke. Dies ermöglicht das Projektmodell mit dem Bestandsmodell zu vergleichen und zeigt damit den Baustellenverantwortlichen den aktuellen Baufortschritt. Auch im Bereich der Baulogistik spielt Digitalisierung eine wichtige Rolle. Sie hilft nämlich dabei, Ressourcen wie Personal, Material, Geräte und Transporte effizienter einzusetzen.

Im Grunde genommen kann man die Digitalisierung in der Baubranche als mehrfache Win-Win-Situation ansehen, schließlich ergeben sich daraus für das Unternehmen, dessen Mitarbeitende und Kunden sowie für die Umwelt erhebliche Vorteile.

Treffen Sie PORR am 09.-10. Mai 2025 auf der INVEST in Stuttgart.

PORR

PORR

ISIN: AT0000609607

WKN: 850185

Links:

https://porr.de/news-medien/presse-news/presse-news/presse-news/news/nachhaltiger-erfolg-porr-ist-zum-fuenften-mal-digital-champion/

https://www.pde-porr.com/de/ueber-die-pde-integrale-planung-gmbh

https://worldofporr.com/de/vorhersage-es-wird-punktwolkig/

https://worldofporr.com/de/gebaeudesimulation-ein-blick-in-die-zukunft/

https://www.instagram.com/reels/audio/2066146123830485/

