Das deutsche Börsenbarometer Dax hat am Dienstag seinen positiven Lauf fortgesetzt und dabei von gut aufgenommenen Quartalsberichten profitiert. Im Fokus steht auch das GfK-Konsumklima für Mai. Es zeigt, dass die Stimmungslage unter den Verbrauchern in Deutschland zwar trüb ist, sich aber etwas aufgehellt hat und besser ausfiel als prognostiziert.

Obendrein dürften Berichte des "Wall Street Journal" und der Nachrichtenagentur Bloomberg über ein Einlenken des US-Präsidenten Donald Trumps in Sachen Zölle für die Autoindustrie für zusätzlich gute Stimmung sorgen. Hier soll es nun Erleichterungen geben.

Nach bereits fünf freundlichen Handelstagen stieg der deutsche Leitindex rund eine Stunde nach dem Börsenauftakt um 0,3 Prozent auf 22.336 Punkte. Tags zuvor war der Dax kurzzeitig sogar wieder auf 22.443 Punkte gestiegen und hatte sich damit von seinem Monatstief um gut 21 Prozent erholt.

Die Kursdelle seit dem von US-Präsident Trump angekündigten "Tag der Befreiung" der USA durch massive Zollpakete wurde wieder ausgeglichen, wodurch der Leitindex allerdings nun technisch auf Widerstand stößt, um deutlich weiter zu steigen. Das zeigte sich bereits zum Wochenstart, als die Gewinne bis Handelsschluss weitgehend abbröckelten.

Die aktuelle Rally ist beeindruckend.

Allerdings lasse die Kaufbereitschaft nach. "Das Handelsvolumen bei den 40 Dax-Aktien war am Vortag so niedrig, wie zuletzt am US-Feiertag im Februar." Zudem bleibe die politische und handelspolitische Lage schwankungsreich.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen stieg gut eine Stunde nach Börsenstart um circa 1,2 Prozent auf 28.616 Zähler.

Deutsche Bank und DWS nach Zahlen gefragt

Die Aktien der Deutschen Bank und der Vermögensverwaltungstochter DWS haben am Dienstag von ihren Quartalsberichten profitiert und vorbörslich kräftig zugelegt. Für die Papiere des Dax-Unternehmens ging fast eine Stunde nach Handelsbeginn um gut 3,1 Prozent auf 23,20 Euro. Die im MDax notierte DWS verloren jedoch circa eine Stunde nach Börsenstart knapp 2,2 Prozent auf 44,68 Euro.

Analystin Anke Reingen von RBC sprach nicht nur angesichts des Gewinnsprungs der Deutschen Bank von einem starken Zahlenwerk. Sowohl die Einnahmen als auch die Kosten hätten sich besser entwickelt als angenommen. Doch auch die DWS startete mit starken Geschäften in das Jahr 2025. Der Fondsanbieter sammelte im turbulenten ersten Börsenquartal fast 20 Milliarden Euro frisches Geld von Anlegern ein. Die Kosten seien allerdings ein kleiner negativer Faktor, sagte ein Händler und bezeichnete das Zahlenwerk daher als "durchwachsen".

Mutares-Aktie schwankt heftig

Die Aktien von Mutares haben am Dienstagmorgen bei hohen Umsätzen massiv unter Druck gestanden. Die Beteiligungsgesellschaft hat 2024 nicht nur überraschend wenig umgesetzt und verdient. Die Münchner verschoben auch den testierten Jahres- und Konzernabschluss. Wegen der Verschiebung findet auch die Hauptversammlung später statt.

Die Unsicherheit schmeckt Anlegern gar nicht. Die Aktien sanken um bis zu 20 Prozent. Zuletzt stabilisierten sie sich allerdings wieder und verzeichnen rund eine Stunde nach Handelsbeginn ein Plus von knapp 5,6 Prozent.

Rheinmetall steigen gen Rekord

Die Aktien von Rheinmetall nehmen am Dienstagmorgen nach Geschäftszahlen wieder Kurs auf ihr Rekordhoch bei 1.500 Euro. Gut eine Stunde nach Handelsstart steigt die Aktie um fast 4,7 Prozent.

Die Eckdaten des ersten Quartals lagen im Ziel.

Damit starte man das Jahr offensiv.

Deutsche-Börse-Wertpapiere fallen nach Zahlen

Die Aktien der Deutschen Börse sind am Dienstagmorgen vorbörslich weiter von ihrem Rekordniveau zurückgekommen. Die am Vorabend vorgelegten Ergebnisse des ersten Quartals seien solide gewesen, aber nicht so gut wie am Markt erwartet worden war, sagten die Experten von Kepler Cheuvreux. Sie halten nach der Kursrally nun eine Verschnaufpause für angebracht und strichen bei unverändertem Kursziel von 280 Euro ihre Kaufempfehlung.

Gut eine Stunde nach Börsenstart verzeichnen die Wertpapiere einen Verlust von circa 5,2 Prozent.

HelloFresh überrascht positiv: Aktie nimmt Kurs auf

Die Aktien von Hellofresh sind am Dienstagmorgen auf der Handelsplattform Tradegate mit fast 8,85 Euro auf das höchste Xetra-Niveau seit Mitte März geklettert. Marktteilnehmer lobten die Ergebnisse des Kochboxenanbieters - vor allem die deutlich verbesserte Profitabilität. Gut eine Stunde nach Handelsstart steht die Aktie bei einem Plus von knapp fünf Prozent.

