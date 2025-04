BIP schrumpft | Unternehmen warnen vermehrt vor Zollbelastung

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Die Nachrichtenlage ist auf der Ertragsseite gemischt bis negativ. Wir hören die oft gleiche Aussage: Das Umfeld ist extrem unsicher, mit einer schlechten Transparenz und Zeichen einer Abkühlung. Super Micro, Snap, First Solar, Norwegian Cruise und Booking Holdings gehören zu den Werten dieser Kategorie und tendieren schwächer. Die Aktien von Humana, GE Healthcare, Qorvo und Mondelez können sich nach den Zahlen und zumeist positiven Aussichten gut schlagen. Caterpillar tendiert freundlich, obwohl die Zölle im zweiten Quatal für $350 Mio. Gegenwind auf der Kostenseite führe werden. Neben den Ergebnissen stehen viele Wirtschaftsdaten im Fokus. Laut des Lohnabwicklers ADP wurden im April in der Privatwirtschaft weniger Jobs geschaffen, als man erwartet hatte. Das BIP ist im ersten Quartal um 0,3% geschrumpft. Die Wall Street rechnete mit 0,4% Wachstum.



00:00 Überblick

00:55 Wirtschaftsdaten Q1: Zölle & verzerrtes Bild durch einmalige Faktoren

03:05 JOLTS, ADP Daten & Arbeitsmarktdaten am Freitag

04:40 Schwache China-Daten & Rezessionsrisiko

06:15 Trump: Eigenlob trotz schlechter Umfragewerte

07:01 Ergebnisse heute Abend (u.a. Meta, Microsoft)

08:29 Globale Konjunktursorgen & Widerstand gegen Steuerpläne

10:32 Zollauswirkungen für Super Micro, Hilton, First Solar, Werner u.a.

14:53 Caterpillar: Positive Aussichten trotz Zollbelastung

16:14 Visa | Mondelēz | GE Healthcare

17:28 UPS Gewerkschaft zum Stellenabbau

18:27 Fazit: Make America Alone

19:55 Analysten zu Apple, First Solar, Nike, Starbucks, Super Micro u.a.

24:10 Übertriebene Marktreaktion auf BIP möglich





*Werbung



#finanzmarkt #eröffnungsglocke